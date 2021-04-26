Общество
Прокурор рассказал об оружии, найденном у экс-главы "СК-Фармация"
Экс-глава ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип хранил у себя огнестрельное оружие, сообщил на онлайн-заседании Есильского суда Нур-Султана прокурор Дастан Купербаев, передает Zakon.kz.   

Как сообщалось ранее, на первом судебном заседании судья Канат Дуйсембиев сообщил, что уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по статье 361 (злоупотребление должностными полномочиями) ч. 4 п. 3 и статье 287 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч. 2.

"Кроме того, Берик Шарип совершил также умышленное преступление против общественной безопасности и общественного порядка при следующих обстоятельствах. Шарип в период с октября 2006 года по апрель 2008 года проживал в Южно-Казахстанской области, работая в Департаменте здравоохранения области. В указанный период Шарип приобрел в оружейном магазине ТОО "Арсенал" Шымкента пистолет самообороны бесствольный огнестрельный модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патроны травматического действия к пистолету", – сообщил Дастан Купербаев.

Он добавил, что по статье 6 закона о госконтроле за оборотом отдельных видов оружия, огнестрельное бесствольное оружие относится к служебному. Хранение гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему разрешается юридическим и физическим лицам, получившим в ОВД разрешение на хранение и ношение оружия.

Однако, по его словам, Шарип не имел соответствующего разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, и с августа 2007 года по 6 августа 2020 года незаконно хранил у себя пистолет самообороны.

Также на суде сообщили, что 6 августа 2020 в ходе обыска по месту жительства Шарипа были обнаружены и изъяты указанный пистолет, книга эксплуатации, 4 патрона травматического действия и одна гильза от огнестрельного патрона.

"Согласно заключению комплексной баллистической экспертизы, пистолет относится к категории огнестрельного оружия травматического действия, исправен, для производства выстрелов пригоден, патроны также пригодны для производства выстрелов", – объяснил Купербаев.

Прокурор напомнил, что, согласно ответу КАП МВД, документы на приобретение, хранение и ношение вышеуказанного оружия не выдавались.

"При этом Шарип с 2014 года является владельцем двух гладкоствольных оружий моделей МР-153 12 калибра и ИЖ-27 12 калибра. Таким образом, Шарип совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 287 УК, то есть незаконное хранение огнестрельного боевого оружия", – отметил прокурор.

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