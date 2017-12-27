Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН

Общество
Достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная, в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает Ng.kz со ссылкой на Fergananews.com.
Поводом для серьезных разбирательств стала песня, которую сочинили и записали молодые прокуроры для выступления на турнире КВН. Ее текст написан на смеси русского и казахского языков и содержит самоироничный и сатирический взгляд на представителей прокурорской профессии.
Музыкальная композиция в стиле рэп быстро разошлась в социальных сетях и дошла до верхушки Генпрокуратуры. Однако там шутку не оценили.
Сегодня аудиозапись песни активно пересылают друг другу пользователи мессенджера Whatsapp. Вместе с музыкальным файлом распространяют и копию приказа Генерального прокурора № 378 от 20 декабря 2017 года о наложении дисциплинарного взыскания. В документе указано, что содержание песни "подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры". В подтверждение строгой оценки приводится несуществующая цитата якобы из текста композиции: "Из текста песни следует, что прокуроры "ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры".
Отметив, что прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов расценил создание и распространение песни как нарушение Кодекса чести сотрудников учреждений и органов прокуратуры и привлек к дисциплинарной ответственности своих подчиненных, генпрокурор счел необходимым наказать и самого главного прокурора региона.
"Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей прокурором области Тимуром Сулейменовым, выразившегося в необеспечении контроля за состоянием служебной дисциплины среди подчиненных", – отмечается в тексте приказа Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.
В итоге старшему советнику юстиции Сулейменову Тимуру Каирбековичу был объявлен выговор, а содержание приказа об этом доведено до сведения сотрудников системы органов прокуратуры.
Поводом для серьезных разбирательств стала песня, которую сочинили и записали молодые прокуроры для выступления на турнире КВН. Ее текст написан на смеси русского и казахского языков и содержит самоироничный и сатирический взгляд на представителей прокурорской профессии.
Музыкальная композиция в стиле рэп быстро разошлась в социальных сетях и дошла до верхушки Генпрокуратуры. Однако там шутку не оценили.
Сегодня аудиозапись песни активно пересылают друг другу пользователи мессенджера Whatsapp. Вместе с музыкальным файлом распространяют и копию приказа Генерального прокурора № 378 от 20 декабря 2017 года о наложении дисциплинарного взыскания. В документе указано, что содержание песни "подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры". В подтверждение строгой оценки приводится несуществующая цитата якобы из текста композиции: "Из текста песни следует, что прокуроры "ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры".
Отметив, что прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов расценил создание и распространение песни как нарушение Кодекса чести сотрудников учреждений и органов прокуратуры и привлек к дисциплинарной ответственности своих подчиненных, генпрокурор счел необходимым наказать и самого главного прокурора региона.
"Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей прокурором области Тимуром Сулейменовым, выразившегося в необеспечении контроля за состоянием служебной дисциплины среди подчиненных", – отмечается в тексте приказа Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.
В итоге старшему советнику юстиции Сулейменову Тимуру Каирбековичу был объявлен выговор, а содержание приказа об этом доведено до сведения сотрудников системы органов прокуратуры.