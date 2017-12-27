Общество

Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН

Достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная, в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает Ng.kz со ссылкой на Fergananews.com.

Поводом для серьезных разбирательств стала песня, которую сочинили и записали молодые прокуроры для выступления на турнире КВН. Ее текст написан на смеси русского и казахского языков и содержит самоироничный и сатирический взгляд на представителей прокурорской профессии.


Музыкальная композиция в стиле рэп быстро разошлась в социальных сетях и дошла до верхушки Генпрокуратуры. Однако там шутку не оценили.

Сегодня аудиозапись песни активно пересылают друг другу пользователи мессенджера Whatsapp. Вместе с музыкальным файлом распространяют и копию приказа Генерального прокурора № 378 от 20 декабря 2017 года о наложении дисциплинарного взыскания. В документе указано, что содержание песни "подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры". В подтверждение строгой оценки приводится несуществующая цитата якобы из текста композиции: "Из текста песни следует, что прокуроры "ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры".

Отметив, что прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов расценил создание и распространение песни как нарушение Кодекса чести сотрудников учреждений и органов прокуратуры и привлек к дисциплинарной ответственности своих подчиненных, генпрокурор счел необходимым наказать и самого главного прокурора региона.

"Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей прокурором области Тимуром Сулейменовым, выразившегося в необеспечении контроля за состоянием служебной дисциплины среди подчиненных", – отмечается в тексте приказа Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.

В итоге старшему советнику юстиции Сулейменову Тимуру Каирбековичу был объявлен выговор, а содержание приказа об этом доведено до сведения сотрудников системы органов прокуратуры.




Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Дело Карима Масимова поступило в суд Астаны – процесс будет закрытым
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
​​​​​​​Нужна гражданская активность
О качестве жизни
​​​​​​​Ждем битву фаворитов
«Золотой мост» дружбы
Образование для всех
Все условия для избирателей
​​​​​​​Двигатель экономического роста
​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
За вклад в борьбу с COVID
​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»
Авария на ТЭЦ в Риддере: мёрзнут 22 000 горожан, детей перевели на онлайн-обучение
Айдоса Ербосынулы ввели в медицинскую кому после нокаута от кубинца
Фермер и наука
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Ползучий и беззвучный враг
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Международное сотрудничество , Общество
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Общество
Для потребителей каких регионов РК снизили цены на газ
Экономика , Общество
Казахстанцы смогут выкупить 5% акций КазМунайГаза
Общество
Гибель казахстанки в Сеуле: о мошеннических сборах в соцсет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]