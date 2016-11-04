​Прокурорам помогут из космоса

Люди пока не верят, что землю у нас можно получить без связей. По мнению Генерального прокурора Жакипа Асанова, это одна из главных причин, по которой в республике продолжается самозахват территорий. Люди вынуждены стоять в очередях десятилетиями, а заветный участок достается совершенно другим персонам.

Как с этим бороться, вчера говорили участники заседания коллегии Генеральной прокуратуры по вопросам противодействия такого рода нарушениям. Впрочем, нередко самозахватчики и не подозревают, что их поступок незаконен.

И дело не в малограмотности казахстанцев. Ведь зачастую им продают землю чиновники или работники ­ЦОНов. Так, в настоящий ­момент рассматривается уголовное дело в отношении мошенников, продававших землю в поселке Косшы, неподалеку от Астаны, по фиктивным документам. 24 должностных лица по этому факту уже привлекли к ответственности, 15 из них в данный момент находятся под стражей. При этом, как отметил Ж. Асанов, наказание понесут и работники прокуратуры области, своевременно не среагировавшие на проблему.

Аналогичная ситуация сложилась и в Жамбылской области, где было продано таким образом 270 участков. Виновных уже осудили, как и по делу с алматинскими мошенниками, «удачно продавшими» более 60 земельных участков.

Сегодня Генеральной прокуратурой разработан специальный план действий, согласно которому активизируется работа по пресечению захватов на начальном этапе, пока злоумышленники не залили фундамент и не поставили стены.

Интересен при этом тот факт, что помогать прокурорам пообещали в Национальном космическом центре «Қазақстан Ғарыш сапары». Согласно плану, они ежемесячно будут предоставлять картографические снимки, сделанные спутниками ҚҒС. Дистанционное зондирование земли позволит отслеживать изменение картины на определенном участке в сравнении с картами, предоставленными системой «Земельный кадастр». В пилотном режиме по Астане проект уже апробирован, и налицо видны территории, где построек быть не должно.

Однако до полного введения в действие этой системы Генпрокурор предложил работать «вручную». Но, как заметили на заседании, для этого вовсе не обязательно обходить всю территорию, нужно держать на контроле, а значит, делать обход только лишь в зонах риска – это участки вокруг Астаны и других крупных городов республики.

Не менее важный аспект – отсутствие в Казахстане готовых площадок под ИЖС. Ведь по закону можно выдавать участки, к которым уже подведены водо- и электроснабжение. Но на это не всегда есть средства. И в результате граждане вынуждены ожидать своей очереди десятками лет. В качестве альтернативы предложено было активней задействовать инструменты государственно-частного партнерства. Более того, в прокуратуре уверены, что вполне можно было бы предоставить право проведения инженерных сетей самим гражданам-очередникам за свой счет.

Однако в центре внимания все же должна быть профилактическая работа с населением. И, как подчерк­нул Ж. Асанов, людям важно правильно донести информацию о возможных последствиях самовольного захвата земли. Эти действия незаконны, и построенные на таких участках дома рано или поздно снесут, а человека привлекут к ответственности.