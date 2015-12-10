Прокуроры Астаны составили типичный портрет мошенника

Столичные прокуроры рассказали о том, как выглядит среднестатистический мошенник, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как правило, это мужчина от 20 до 40 лет, со средним, средне-специальным образованием, гражданин Республики Казахстан, безработный, владеющий даром убеждения.
В прокуратуре также сообщили, кто может стать потенциальной жертвой мошенника. Ею могут стать как мужчины, так и женщины в возрасте от 20 до 50 лет, без высшего образования, но со значительными денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом.
"Большая часть преступлений совершается в сфере предоставления различных услуг: ипотека, реализация земельных участков, договоры займа. Происходят они из-за доверительных отношений между ранее знакомыми людьми. Тем самым граждане легко подвергаются обману и доверяют свои деньги и имущество преступникам", – пояснил прокурор второго управления столичной прокуратуры Ерлан Баймухаметов.
Вместе с тем в прокуратуре отметили, что за 11 месяцев текущего года число зарегистрированных фактов мошенничества снизилось на 3,8% – с 4 400 до 4 233, их удельный вес составил 10,3%.