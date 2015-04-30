Прокуроры и полицейские Казахстана будут просматривать ролики об избиениях Происшествия 924

Генеральная прокуратура РК поручила Министерству внутренних дел следить за выходом в Интернете видеозаписей, на которых зафиксированы избиения людей, передает Kazpravda.kz.



Как отметили в главном надзорном ведомстве страны, подобные факты подпадают под действие статьи 180 ("Поводы к началу досудебного расследования") Уголовно-процессуального кодекса РК.



Причиной данного решения Генпрокуратуры послужил ролик, выложенный 28 апреля текущего года в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook, на котором запечатлен факт избиения несколькими молодыми людьми своих сверстников.



"В этой связи Министерству внутренних дел дано поручение о регистрации данных фактов в Едином реестре досудебных расследований с принятием соответствующих мер реагирования. Прокурорам областей указано на необходимость принятия незамедлительных мер реагирования на подобные материалы и публикации, размещаемые в социальных сетях, проведения надлежащего контроля за ходом их расследования", – указывается в официальном документе.



О результатах и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

