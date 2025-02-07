Прокуроры Костанайской области снизили цены на медуслуги после проверки

По результатам проверки, в два раза снижены цены по 10 платным медицинским услугам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой района Беимбета Майлина в ходе проверки законности и обоснованности формирования цен на медицинские услуги выявлен факт завышения цен на платные услуги, оказываемые районной больницей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Установлено, что при определении стоимости услуги продолжительность времени приема на одного пациента незаконно увеличена в два раза, тем самым нарушен пункт 14 Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан, утвержденого приказом и.о. министра здравоохранения №49 от 30 марта 2023 года.

Так, в районной больнице вместо 20 минут для приема у врача нарколога установлено время – 45 минут.

По акту прокурорского надзора на 54% снижены цены по 10 платным медицинским услугам, к примеру, стоимость посещения нарколога снижена с 6 051 до 2 075 тенге.