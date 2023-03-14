Прокуроры наказали налоговиков за скрытые проверки

Налоги
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Казахстанские прокуроры выявили ряд нарушений при реализации органами госдоходов акции «Общественный контроль - требуй чек». Блюстители законности пришли к выводу, что налоговики проводят скрытые проверки, и также незаконно вмешиваются в деятельность бизнесменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Фото: Kazpravda.kz

«Под видом общественного контроля сотрудники налоговых органов вопреки мораторию на проведение проверок в отношении субъектов малого бизнеса проводят скрытые проверки.

Выявлены факты незаконного вмешательства в деятельность субъектов бизнеса путем организации проверочных мероприятий. 

Так, сотрудники налоговых органов до возбуждения дела об административном правонарушении опрашивают предпринимателей на торговых точках, истребуют у них информацию, то есть проводят полноценные проверки», - рассказали представители главного надзорного органа.

Прокуроры привели пример, когда после жалобы на невыдачу фискального чека руководитель отдела УГД выехал на торговую точку, где потребовал документы о регистрации предпринимателя и контрольно-кассовой машины. 

«Фактически проведена проверка. Данные получены с нарушениями требований Предпринимательского кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и являются недопустимыми в качестве доказательств.

По итогам принятых прокурорами мер постановление о привлечении предпринимателя к ответственности отменено, за нарушение порядка проведения проверки на должностное лицо наложен административный штраф», - сообщили в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что в отдельных случаях предприниматели не знали о привлечении их к ответственности. Кроме того, на субъекты бизнеса, по данным прокуроров, налагались административные взыскания без достаточных доказательств о невыдаче чеков.

«В целом, нарушения законности выявлены повсеместно. В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес министра финансов внесен акт надзора. Комитетом государственных доходов разработан алгоритм действий налоговых органов по отработке жалоб, поступающих в рамках названной акции. (…)

На сегодня к дисциплинарной ответственности привлечены 53 сотрудника органов государственных доходов, в том числе 18 руководителей.

Помимо этого, на 8 должностных лиц наложены административные взыскания. В то же время отменено 346 незаконно возбужденных постановлений о привлечении к административной ответственности», - рассказали прокуроры.

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