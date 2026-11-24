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В Акмолинской области трое мужчин были осуждены за грабеж. Ночью в масках они проникли в чужой дом, применили к потерпевшим физическое насилие и, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовали деньги и ценности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуры

В результате злоумышленники завладели имуществом на сумму свыше 4 млн теңге, связали одного из потерпевших, а других поместили в погреб.

"Генеральная прокуратура внесла кассационный протест, обратив внимание на неправильность квалификации действий осужденных как грабеж. Потерпевшие воспринимали угрозу оружием как реальную и опасную для жизни и здоровья. При этом отсутствие выстрелов либо сведения о состоянии оружия сами по себе не исключают признаков разбоя", - говорится в сообщении.

Кассационный суд согласился с доводами прокуратуры, отменил судебные акты и направил уголовное дело на новое рассмотрение.



При разграничении грабежа и разбоя учитываются не только фактически наступившие последствия, но и характер нападения, примененного насилия и реальность угрозы для потерпевшего. Разбоем признается нападение в целях хищения имущества, соединенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, отметили в Генпрокуратуре.