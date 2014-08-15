Прокуроры защитят права студентов лишенного лицензии вуза в Таразе

Жамбылский гуманитарно-технический университет (ЖГТУ) лишили лицензии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана. В надзорном органе намерены и далее контролировать соблюдение прав студентов этого вуза.

"25 апреля 2014 года постановлением специализированного административного суда города Тараза у Жамбылского гуманитарно-технического университета (ЖГТУ) отозвана лицензия на занятие образовательной деятельностью. Данное судебное решение вступило в законную силу. Оснований для удовлетворения жалоб ректора ЖГТУ на указанное решение вышестоящими судебными инстанциями и органами прокуратуры нет", – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно требованиям статей 40 и 57 Закона РК "Об образовании", образовательная деятельность, подлежащая лицензированию, не может осуществляться без соответствующего документа. Это означает, что университет обязан прекратить работу и предоставить возможность студентам продолжить учебу в других вузах или другим образом определить свою дальнейшую судьбу.

"С целью обеспечения прав студентов на дальнейшее обучение уполномоченными государственными органами принимаются необходимые меры. Органы прокуратуры потребовали от руководства вуза предоставить все необходимые документы для беспрепятственного перевода студентов в другие учебные заведения до завершения каникулярного периода", – отметили в Генпрокуратуре.