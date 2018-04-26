Пролеты без взимания платы разрешат государственным самолетам Казахстана и США

Политика
1391
Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
Государственным воздушным судам РК и США по официальному запросу разрешат пролеты над территориями обеих стран без взимания платы. Ратификацию соответствующего соглашения принял Сенат РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Представляя закон, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что соглашение между правительствами Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки относительно взимания платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов подписано в рамках визита Главы государства в Вашингтон в январе 2018 года.

По его словам, закон направлен на активизацию сотрудничества между Казахстаном и США.

"Целью соглашения является взаимное освобождение от взимания аэронавигационных сборов с государственных воздушных судов с правительственными делегациями на борту. Такое соглашение, согласно требованиям закона "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", подлежит ратификации. Для выполнения положений соглашения стороны будут выдавать соответствующие дипломатические разрешения на каждый полет", –сказал Касымбек.

Он подчеркнул, что, принимая во внимание ограниченность количества полетов государственных воздушных судов в рамках данного соглашения, существенного экономического ущерба для организаций гражданской авиации, оказывающих услуги по аэронавигационному обслуживанию, не предвидится.

"Каких-либо негативных правовых и социальных последствий в случае ратификации соглашения не ожидается", –отметил он.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]