Происшествия
Пролежавшая 10 дней в коме роженица скончалась в Уральске

Mgorod.kz сообщил о смерти пролежавшей 10 дней в коме жительницы Уральска, передает Kazpravda.kz.

Родные Таншолпан Мукановой рассказали телеканалу "Астана", что беременность женщины протекала хорошо, она обещала своей четырёхлетней дочери подарить сестренку. Но буквально за несколько дней до родов у неё начались головные боли.

"В больницу поступила с повышенным артериальным давлением. Состояние ухудшалось, но медики спохватились лишь когда Таншолпан была без сознания. Моя сноха лежала на койке, из рта шла пена, она поднимала руки. Но никто не подходил к ней. Это заметили другие роженицы и позвали врача. Почему медики, когда она жаловалась на головную боль, не обращали на неё внимания?" - возмущена свекровь роженицы Жаныл Иманкулова.

Мама Таншолпан Бибигуль Муканова сама является акушеркой. По её мнению, при таких симптомах нужно было срочно созвать консилиум, сообщить родным и отправить тяжёлую пациентку санавиацией в столицу.

"Нейрохирург сказала, что произошло кровоизлияние в мозг, все мелкие сосуды лопнули. Начался отёк головного мозга. Но почему-то медики держали её до утра, не оказывая помощь, не созывая консилиум. Операцию сделали только утром. Если бы они не спали спокойно дома, а оказали помощь вовремя, моя дочь не оказалась бы в таком тяжёлом состоянии! Десять дней дочь пролежала в коме", - рассказала Бибигуль Муканова.

Таншолпан сделали экстренное кесарево сечение, на свет появилась девочка.

Как стало известно сейчас, в ночь на 29 апреля Таншолпан Муканова скончалась, не приходя в сознание. Информацию подтвердили родственники женщины.

Между тем в пресс-службе управления здравоохранения потребовали направить официальный запрос.

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