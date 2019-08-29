Проломил голову: в Алматинской области мужчина жестоко избил односельчанина

В Алматинской области задержали мужчину, причинившего тяжкие телесные повреждения односельчанину. Подозреваемый едва не убил палкой своего односельчанина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
В ведомстве сообщили, что 25 августа 2019 года в дежурную часть Енбекшиказахского Районного Управления полиции из больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой поступил 25- летний житель села Малыбай с диагнозом "открытый, вдавленный перелом свода черепа".
"Выехавшие оперативники установили, что накануне, между двумя жителями села произошла ссора, один из участников инцидента пожаловался своему брату, который приехал к обидчику на автомашине и вытащив из багажника палку с силой ударил последнего ею по голове, причинив этим перелом свода черепа. Принятыми мерами розыска установлен и взят под стражу подозреваемый 29-летний односельчанин потерпевшего", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено досудебное производство по ст. 106 ч. 1 УК РК.