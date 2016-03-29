Проморолик к бою Головкин – Уэйд представил HBO

Спорт
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Фото с сайта vringe.com
Телеканал НВО представил проморолик, посвященный вечеру бокса 23 апреля в Лос-Андежелесе, где главным событием станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием GGG Головкиным (34-0, 31 КО) и американцем Домиником Уэйдом (18-0, 12 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

В проморолике показаны лучшие моменты поединков с участием Головкина и Гонсалеса, для которых это совместное выступление станет уже третьим.



Для Головкина это будет 16-я защита титула WBA, 13-я – IBO, четвертая – WBC (Interim) и первая – IBF, отмечается в сообщении.

И казахстанец, и его соперник, успешно прошли взвешивание за 30 дней до боя.

В связи с большим спросом со стороны фанатов организаторы выпустили дополнительные билеты.

Также в рамках этого вечера, который пройдет на арене "Форум", выступит чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (44-0, 38 КО). Его соперником будет пуэрториканец Маквильямс Арройо (16-2, 14 КО).

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