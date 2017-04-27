Промоутер поделился ближайшими планами Головкина

Журналист ESPN Дэн Рафаэль пообщался с промоутером казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Томом Леффлером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
"Поговорил с Томом Леффлером из K2 Promotions сегодня в Лондоне. Он сказал, что Геннадий Головкин не будет драться в июне. Сейчас GGG ждет победителя боя "Канело" – Чавес, чтобы встретиться с ним осенью", – написал Рафаэль в своей колонке.
Ожидалось, что следующий бой GGG пройдет 17 июня в Астане против британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), владеющего поясом WBO, которого казахстанцу не хватает для объединения титулов в среднем весе. Об этом было объявлено в эфире телеканала "Казахстан" после победы Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Однако из-за травмы GGG поединок отменен.