Промышленность плюс туризм

Специальная экономическая зона «Сарыарка», располагающаяся в Карагандинском регионе, стала больше. Ее площадь увеличилась на 145 га, превысив 1 600 га, за счет включения земель в Каркаралинском районе. Соответствующее постановление Правительства РК уже принято, оно вступит в действие 15 ноября 2026 года.

Фото: акимат Карагандинской области

Отметим, что СЭЗ «Сарыарка» была создана в 2011 году для развития металлургии, глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь дислоцируются 15 действующих заводов, которые выпускают огнеупорные материалы, геомембрану, запорную арматуру, теплоизолированные трубы, взрывчатые вещества и ферросилиций.

Инвестиции в эти проекты превышают 260 млрд тенге. Теперь же СЭЗ нацелена не только на развитие промышленности, но и на повышение туристского потенциала региона. Сейчас в Каркаралинском районе идет строительство рекреационной зоны «Бұғылы», где будут расположены гостиницы, дома отдыха, рестораны, парк развлечений и горнолыжный комплекс.