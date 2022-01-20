Экономика Промышленные гиганты Карагандинской области стали закупать больше отечественных товаров и наращивать базу своих поставщиков Елена Ульянкина

Промышленные гиганты Карагандинской области стали закупать больше отечественных товаров и наращивать базу своих поставщиков.



Карагандинская область входит в тройку ведущих индустриальных регионов Казахстана. Промышленность составляет половину ее экономики. Здесь действуют два металлургичес­ких и горнодобывающих гиганта – АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Корпорация Казахмыс». Они не только делают огромные отчис­ления в государственную казну, но и через закупки сырья и товаров для собственных нужд поддерживают отечест­венный малый и средний бизнес. Иными словами, наращивают долю так называемого «казах­станского содержания».



Хотя еще каких-то 5 лет назад ситуация была неважная. Поэтому в 2017 году с критикой в адрес промышленных воротил выступил тогдашний Премьер-министр Бакыт­жан Сагинтаев.



«Когда нужно, мы оказываем поддержку крупным предприятиям, соответственно, ожидаем от них ответных шагов по местному содержанию, – сказал он. – Это особенно у нас проявляется со стороны «АрселорМиттал Темиртау». Они каждый раз приезжают в Правительство, получают преференции, а сами закупают, то, что им необходимо, со стороны. И никак не можем их заставить покупать отечественное. Завозят извне!»



Однако в последние два года ситуа­ция улучшилась. Если говорить об АО «АрселорМиттал Темиртау», то доля «казахстанского содержания» в его закупках достигла 72,2%. За 9 месяцев 2021-го компания приобрела сырья и товаров на 409 млрд тенге, причем 295,3 млрд тенге пошли на закуп у отечественных поставщиков.

АО «АрселорМиттал Темиртау» владеет металлургическим комбинатом, который для поддержания производственного процесса закупает железную руду, уголь, кокс, ферросплавы, доломит, известняк и другие полезные ископаемые. За 9 месяцев прошлого года предприя­тие потратило 263,2 млрд тенге на сырье, причем 88,4% от этой суммы ушло на оплату контрактов с казахстанскими партнерами. К примеру, железную руду компания «АрселорМиттал Темиртау» берет на Соколовско-Сарбайском месторождении, которое разрабатывает ERG, цинк – у «Казцинка», медь – у «Казахмыса».



Если говорить о несырьевых товарах, то здесь доля «казахстанского содержания» в закупках металлургического гиганта составляет 43%. На приобретение запчастей, насосов, вентилей, кабелей, электродвигателей и прочего оборудования за 9 месяцев 2021 года было потрачено 145,8 млрд тенге.



При этом нужно отметить, что АО «АрселорМиттал Темиртау» увеличило объем закупа несырьевых товаров у карагандинских поставщиков. По сравнению с 2020 годом он вырос на 500 млн тенге и составил 22,8 млрд тенге



– В 2021 году мы увеличили «казахстанское содержание» в закупках, пусть ненамного – на 2,5 миллиарда тенге. Но для Карагандинской облас­ти это, я считаю, весомая сумма, – отмечает менеджер по координации и развитию программы «Казахстанское содержание» АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрей Блейх.



Возможно ли поднять долю закупок у отечественных производителей до 90%, а то и до 100%? Ведь в Казахстане ежегодно открываются десятки промышленных предприятий. Да и среди предпринимателей наверняка есть те, кто готов работать в партнерстве с промышленными гигантами по программе импортозамещения.

– Металлургическое производство – непрерывное. Мы не можем остановить наши печи. А что будет, если какой-то отечественный поставщик нас подведет? – рассуждает Андрей Блейх. – У нас была ситуация, когда одна местная фирма не поставила нам пленку для упаковки. Она не получила сырье из Китая, потому что из-за пандемии коронавируса границы оказались закрыты. В результате проблемы возникли у нас. Поэтому по системе безопасности мы примерно 75% заказов оставляем в Казахстане и 25% – размещаем у иностранных партнеров. Иначе нельзя. Ведь в любой момент могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства.



Что касается ТОО «Корпорация Казахмыс», то доля казахстанского содержания в его закупках составляет без малого 50%. В частности, за 9 месяцев 2021 года компания потра­тила на сырье, запчасти и прочие товары с добавленной стоимостью 193,8 млрд тенге. 96,3 млрд из них пошли на оплату сделок с отечественными поставщиками.



Если брать во внимание сырье, то здесь доля казахстанского содержания у «Казахмыса» высокая – 89,1%. Благо наша земля богата полезными ископаемыми. А вот объем несырьевых товаров, которые промышленный гигант приобретает у местных компаний, довольно скромный – 27,4%.



В прошлом году «Казахмыс» купил за границей подземные самосвалы, погрузчик, арматуру, катанку, буровую и дробильную установки, а также другое оборудование для рудников и медьзаводов. Компании приходится импортировать эти товары, поскольку большинство из них не производят в Казахстане.

Надо сказать, что местные власти стараются налаживать связи между промышленными гигантами и малым и средним бизнесом. Ведь это дает загрузку предприятий, дополнительные рабочие места и стабильное поступление налогов в бюджет.



– Для увеличения доли местного содержания мы с компанией «АрселорМиттал Темиртау» подписали меморандум, куда включены 44 товаропроизводителя, – говорит руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Мурат Кыдырганбеков. – Акцент был сделан на увеличение объемов несырьевых товаров. По итогам 2021 года объем таких закупок сос­тавил 34,2 миллиарда тенге. Это на 2,9 миллиарда, или на 9,3% больше, чем в 2020-м. По «Казахмысу» эта сумма составила 17,3 миллиарда тенге, с ростом на 64,7%. Таким образом, доля местных товаров выросла у обеих компаний.



Теперь же стоит задача увеличить объем закупок несырьевых товаров у карагандинских поставщиков: для ТОО «Корпорация Казахмыс» – до 25 млрд тенге, то есть на 44%, и для АО «АрселорМиттал Темиртау» – до 40 млрд тенге, то есть на 17%.

