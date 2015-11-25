​Промышленный потенциал моногорода

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Проект реализует ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс». Как сообщил первый заместитель директора компании Александр Печоркин, сейчас ведется строительство двух доменных печей производственной мощностью 400 тонн чугуна в год. При этом часть сырья будет производиться на расположенной рядом обогатительной фабрике, где полным ходом идет реконструкция цехов.

Завод займет территорию площадью 10 га, на строительно-монтажных работах задействованы 600 человек. На помощь местным специалистам прибыли металлурги из Темиртау. Запуск производства намечен на следующий год. По оценкам экспертов, расширение металлургического комбината позволит не только наладить выпуск конкурентоспособной продукции, но и в целом позитивно отразится на благосостоянии жителей Текели.

Впрочем за последние годы в рамках госпрограммы развития моногородов местные власти провели масштабный ремонт коммунального хозяйства. Обновлены инженерные сети: водопровод, канализация, тепло­трассы. Преобразились площади, дворы, отремонтированы улицы, школы. Построены три много­квартирных жилых дома, стадион «Металлург», плавательный бассейн, дворовые спортивные площадки. Излюбленным местом отдыха молодежи становится открытый недавно благоустроенный парк с уютными беседками, аттракционами, площадкой для Street Workout (стрит воркаут – массовое занятие физкультурой).

По словам заместителя акима Текели Болата Бельдибекова, особое внимание уделяется развитию предпринимательства – выделяются микрокредиты безработным и самозанятым местным жителям, которые создают небольшие предприятия и получают стабильный доход. В городе насчитывается свыше 900 субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере занят почти каждый десятый текелиец.

Наряду с промышленными гигантами – горно-перерабатывающим комплексом, солодовенным заводом и ТОО «Казцинк-ТЭК» – успешно действуют компании по переработке гранита, производству стройматериалов, текстиля, кондитерских изделий. Местная молодежь, получив высшее образование в крупных городах страны, возвращается работать в родной город.

