Промышленный профиль Жетысу

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
По итогам первой пятилетки Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития в Семиречье реализовано 48 инвестиционных проектов, создано свыше 7 тыс. рабочих мест. С учетом специфики региона основной акцент уделяется развитию агропромышленного комплекса, строительной индустрии, энергетики, фармацевтики, обрабатывающей отрасли. Особый импульс получили отдаленные Райымбекский и Алакольский районы, где с вводом Мойнакской ГЭС и нефтеперерабатывающей установки ТОО «Dostyk Refinery» объем промышленности вырос в 3–3,5 раза.
В прошлом году новые заводы и фабрики выпустили продукцию на сумму 31 млрд тенге, применяемую в строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении, транспортной логистике. Это означает, что инициированный Главой государства курс на создание индустриально-инновационной экономики обретает реальные очертания. А семиреченцы вносят немалую лепту в это благое дело. К примеру, железная дорога Жетыген – Коргас, построенная в кратчайшие сроки, значительно расширила транзитный потенциал страны. На всем ее протяжении растут как грибы новые поселки и станции. По-прежнему по темпам индустриализации лидируют районы, прилегающие к Алма­ты: Илийский, Карасайский, Енбекшиказахский и Талгарский. Получив мощную поддержку государства, местные предприниматели переходят от торговли импортной продукцией к производству собственных товаров.
Бурный инфраструктурный рост наблюдается и в казахстанско-китайском приграничье. В Панфиловском районе введена станция Алтынколь, строятся сухой порт и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В перспективе здесь вырастет целый город с промышленными и торговыми площадками, международным аэропортом. Рядом прокладывается автотрасса Алматы – Хоргос, участок трансконтинентального коридора Западная Европа – Западный Китай.
В прошлом году региональную Карту индустриализации пополнили две птицефабрики, молочно-товарная ферма, фармзавод, предприятие по выпуску медицинских изделий, а также электроподстанция мощностью 500 кВт. Нынче запланирован ввод в строй еще 6 объектов гос­программы. Это позволит создать почти 1,5 тыс. новых рабочих мест, привлечь 32 млрд тенге инвестиций. Так, в Илийском районе ведется строительство крупной фармацевтической фабрики, в Текели реализуется проект по выпуску чугуна с применением инновационной технологии. Готовятся к запуску заводы по производству алюминиевого профиля, экопанелей, облицовочных стройматериалов, обработке природного камня. Объекты обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями, кроме того, создаются индустриальные зоны в Талдыкоргане, Капшагае, поселке Боралдай, Талгарском и Жамбылском районах. На этих площадках будут размещаться новые предприятия, отобранные региональным координационным советом при акимате области.
Между тем открытие крупных промышленных объектов обусловило рост потребления электроэнергии. Сегодня остро стоит задача по снижению энергодефицита, в связи с чем планируется построить 15 малых ГЭС, ветростанции в районе Джунгарских ворот и поселке Шелек. Вместе с тем в рамках республиканской Карты индустриализации запланировано возведение Балхашской ТЭС мощностью 1 320 МВт, которая покроет потребности южных регио­нов. Таким образом, уже первая пятилетка ГП ФИИР вывела край семи рек в один ряд с другими промышленными лидерами страны, заложив прочный фундамент для предстоящего экономического роста.

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