Промышляли в автобусах Анна ВЕГЕЛЬ

Как рассказали в пресс-службе ДВД Карагандинской области, задержанные объяснили, что они искали работу и поэтому много ездили в общественном транспорте, пересаживаясь из одного автобуса в другой. Однажды сообразили, что во время таких поездок можно совмещать «приятное с полезным». За несколько дней, пользуясь большим скоплением народа в салоне, карманники смогли умыкнуть проездные билеты, документы, сотовые телефоны, деньги и банковские карточки.

Однако криминальный бизнес процветал не долго – на одной из автобусных остановок после очередного рейда молодые люди были задержаны сотрудниками полиции. В отношении них возбуж­дены уголовные дела, обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания. Следствием устанавливаются граждане, пострадавшие от действий карманников.



