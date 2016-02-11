​Проникновенно и вдохновенно

Акмолинцы давно знакомы с творчеством Жумановой, а кто-то с гордостью называет ее «нашей Ахматовой». Она выпускница Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, музыковед, почти 20 лет преподает в музыкальном колледже. Любителям поэ­зии стала известна благодаря многолетнему сотрудничеству с местными газетами, на страницах которых рассказывала о коллегах по творческому цеху и культурных событиях, пуб­ликовала материалы на актуальные темы. Писать­ для себя, «в стол», как это обычно делают скромные люди, Р. Жуманова перестала недавно, и сразу же ее стихи стали появляться в газетах. Она привлекла внимание читателей глубиной поэтической мысли, богатством языка, чистотой слога и безукоризненной техникой стихосложения.

Прошлый год для творческой биографии Рены Жумановой стал весьма примечательным: ее имя вошло в шорт-лист финалистов ежегодной Национальной российской премии «Поэт года». А к числу публикую­щих ее стихи региональных газет и литературно-художест­венному журналу «Кокшетау» прибавились Санкт-Петербургский альманах «Огни гавани» и старейший казахстанский журнал «Простор». При этом с каждым днем неуклонно растет и число читателей поэтессы в Интернете.

На сегодня одним из наиболее известных произведений Жумановой являет­ся цикл «Двадцать сонетов к Чокану Валиханову», получивший благоприятный отзыв от известного казахстанского поэта Бахытжана Канапьянова. Не обделили цикл вниманием и другие критики и филологи. Так, доктор филологических наук, проректор по науке и международному сотрудничеству академии «Кокше» Жанна Толысбае­ва пришла к выводу о нас­ледовании Реной Жумановой литературной традиции Иосифа Бродского.

«Российская поэтическая аудитория в 90-е годы активно отреагировала на известный сонетный цикл И. Бродского «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», написанный поэтом в 1974 году в эмиграции… Значимость появления «Двадцати сонетов к Чокану Валиханову» в том, что они формируют новую интерпретацию творчества одного из пассионарных поэтов ХХ столетия, возвращает и переосмысливает оставленные им темы, образы, традиции. Качество осмысления-понимания этого поэтического нас­ледства позволит сделать вывод о глубине и новизне поэтического проникновения поэта-современника», – так написала Ж. Толысбаева в своей статье, посвященной Р. Жумановой.

В прошлом году Рена Жуманова успешно окончила курсы литературного мастерства Андрея Воронцова, российского писателя и публициста, руководителя семинара прозы при Литературном институте им. М. Горького. А затем вышел в свет ее первый поэтический сборник «Подушечка для иголок», презентация которого сос­тоялась в Астане, в Российском цент­ре науки и культуры при поддержке представительства Россот­рудничества в Казахстане и ОО «Центр дружбы женщин мира». Тогда же кокшетаускую поэтессу наградили дипломом «За верность русскому слову» Московской городской организации Союза писателей-переводчиков с вручением памятной медали.

Кстати, именно тогда как-то сама собой зародилась мысль провести в ее родном городе большой творческий вечер, который получил непритязательное название «Пара строк». Состоял­ся весьма откровенный диа­лог поэтессы с ведущим – столичным журналис­том Ринатом Дусумовым – и многими читателями, для большинства из которых ранее не известные им грани творчества талантливого автора явились настоящим открытием.

Именно на этом акцентировали внимание соб­равшихся в своих выступлениях Жанна Толысбаева, публицист и историк Алия Ахетова, руководитель литературного клуба молодых поэтов Нацио­нальной академической библио­теки и главный редактор республиканской газеты «На страже» Ануар Омар и кокшетауский поэт Виктор Осипов.

И музыка звучала. Были исполнены песни на стихи Р. Жумановой, написанные петербургскими композиторами Терезой Шатиловой, и Евгением Варшавским, и другими авторами.