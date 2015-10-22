Проникнуть в тайны Вселенной

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Раиса НУРКАШЕВА, Алматы
Ученые КазНУ им. Аль-Фараби внимательно следили за полетом и успешным приземлением нашего космонавта Айдына Аимбетова. Коллектив горячо аплодировал, когда Глава государства вручал третьему казахстанскому и первому космонавту Казкосмоса заслуженную награду.
Повышенный интерес к его полету понятен, ведь университет на государственном уровне определен базовым вузом по подготовке кадров для космической отрасли Казахстана. Таких специалистов ждут в подведомственных организациях Казкосмоса, в сферах астрономии, астрофизики, математического моделирования, теории автоматического управления.
Университет ведет новый отсчет казахстанской космической истории со 2 сентября 2015 года, когда состоялся полет Айдына Аимбетова на МКС. И когда один из экспериментов, разработанный учеными вуза, – «Кулоновский плазменный кристалл» – вошел в научную программу полета казахстанского космонавта. «Полученные результаты исследования позволят изучить фундаментальные вопросы образования структур в униполярной плазме в условиях микрогравитации», пояснил руководитель работ, профессор университета Тлеккабул Рамазанов. Таким образом этот уникальный эксперимент, по его словам, позволит проникнуть в тайны зарождения Вселенной.
Молодые ученые КазНУ привлечены в программу будущих космических экспериментов для полета следующих казахстанских космонавтов. Они работают над научным проектом по созданию антифрикционного материала на основе углеродных наноструктур; проводят исследования по программе «Плазменный кристалл-4», а также по наноуглеродным материалам и чувствительным графеновым датчикам.
Другим важным направлением развития космической тематики вуза являются малые космические летательные аппараты. Ведется разработка университетских наноспутников совместно с Токийским университетом в рамках международного консорциума UNIFORM. Пять магистрантов механико-математического и физико-технического факультетов КазНУ, прошедшие конкурсный отбор, получили в Токийском университете не только теоретические знания, но и практические навыки. Молодые ученые ознакомились в японском вузе практически со всеми этапами производства и эксплуатации малых космических аппаратов – от замысла до обработки полетных данных. Несколько летных образцов наноспутника, сконструированных в Технопарке КазНУ, уже успешно прошли испытания в Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Берлинском техническом университете.
В планах молодых ученых вуза запуск трехмодульного наноспутника в 2016 году и научно-технологического микроспутника весом до 50 кг в 2017-м.

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