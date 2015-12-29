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​Пронзительная поэзия любви

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Их молодость, талант и искренность в воплощении трагедии всенародно любимых героев нашли живой отклик у публики, которая благодарила артистов долгими аплодисментами и огромными букетами цветов.

– Этот спектакль, по сути, стал творческим итогом нашей 10-дневной стажировки в прославленном ГАТОБ, – говорит концертмейстер Шымкентского театра оперы и балета Зарина Жомарт. – Такой опыт для нас очень важен: у нас в Шымкенте другая режиссерская постановка оперы, поэтому артистам пришлось доучивать диалоги, менять мизансцены, привыкать к несколько другим темпам исполнения.

В Алматы шымкентские артисты работали под руководством замечательного режиссера-постановщика, знаменитого оперного певца, народного артиста Казахстана Гафиза Есимова. А дирижер Рустем Кабылбай отработал с ними все сценические оркестровые репетиции. Неудивительно, что исполнение бессмертного шедевра получилось поэтичным и трогательным. «Для нас было полезным увидеть изнутри, как идет работа над спектаклем, как мобильно и профессио­нально работают солисты, хор, балет, оркестр, декорационно-костюмерные службы, – считает Зарина Жомарт. – Этот бесценный опыт мы привнесем в свой театр, который по сравнению с 82-летним ГАТОБ им. Абая находится еще в «детском» 9-летнем возрасте. Хотя мы тоже штурмуем мировые оперные вершины: «Кыз-Жибек» Евгения Брусиловского, «Камар-Сулу» Еркегали Рахмадиева, «Травиату» и «Риголетто» Джузеппе Верди, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Евгения Онегина» Петра Чайковского, «Алеко» Сергея Рахманинова.

В рамках сотрудничества двух театров в Шымкенте в ноябре прошлого года уже была осуществлена постановка оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди. К этой премьере шымкентцев готовил дирижер-постановщик и директор ГАТОБ Аскар Бурибаев. Зарина Жомарт напомнила, что в 2006 году Аскар Исмаилович, будучи начальником управления культуры ЮКО, открыл Шымкентский театр. И сегодня, спустя годы, артисты продолжают ощущать его заботу и поддержку.

Репетируя оперу «Абай», А. Бурибаев не жалел сил: вникал в постановочный процесс, учил артистов мастерству исполнения, культуре грима, рабочей дисциплине. Он провел огромную работу с оркестром. Благодаря его усилиям, считает З. Жомарт, Шымкентский оперный театр вышел на новый качественный уровень. «Теперь нам нужно не просто удерживать эту планку, но и дальше развиваться, – говорит Зарина. – Важным шагом на этом пути стала стажировка наших солистов в Алматинской опере».

...Очарованная красотой оперного спектакля публика не торопилась покидать зал. В воздухе словно продолжали звучать лирические арии Толегена и Жибек, будоражил воображение страстный образ злодея Бекежана в исполнении Талгата Кузембаева. Зрителям, несомненно, запомнилась своим изу­мительным голосом Розия Рамазанова в партии Карлыгаш. И, конечно, впечатлил балет, опоэтизировавший танцами пронзительность трагедии влюбленных. Эта духовность чувствовалась особенно остро еще и потому, что спектакль был обновлен: его декорации, костюмы, освещение приведены в соответствие с современными требованиями сценографии. Значит, новый виток в истории шедевра, открывшего историю казахской оперы, состоялся: «Кыз Жибек» будет продолжать собирать полные залы и трогать сердца новых поколений казахстанцев.

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