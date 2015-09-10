ПРООН в числе участников

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Ануар КАЛМЫКОВ
Соответствующее письменное уведомление заместитель Генерального секретаря – администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Хелен Кларк вручила комиссару ЭКСПО-2017 Рапилю Жошыбаеву, который находится с рабочим визитом в США. На сегодня ПРООН стала седьмой международной организацией наряду с Всемирным банком, ОЭСР, ЮНИДО, ЭСКАТО,ЮНЕСКО и МАГАТЭ, официально подтвердившей участие в ЭКСПО-2017.
В ходе переговоров Р. Жошыбаев рассказал Х. Кларк о ходе подготовки выставки и теме мероприятия «Энергия будущего» (с подтемами «Снижение выбросов СО2», «Энергоэффективный стиль жизни» и «Энергия для всех»). Администратор ПРООН отметила, что выбранная тема, волнующая все мировое сообщество, является важным вкладом Казахстана в реализацию инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех». Кроме того, стороны обсудили вопросы официальной помощи развитию, приоритеты сотрудничества в рамках проекта KazAID, программу партнерства Казахстана с ПРООНна период 2016–2020 годы.
Встреча с Х. Кларк состоялась в рамках участия Р. Жошыбаева в заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству «Юг – Юг», прошедшей в штаб-квартире ООН. Там комиссар ЭКСПО-2017 выступил с презентацией выставки.
Также в Нью-Йорке комиссар ЭКСПО-2017 встретился с руководством компаний С40 Cities Climate Leadership Group и GENYAS, специализирующихся в энергетической отрасли. В ходе переговоров Р. Жошыбаев предложил представить Астану в качестве инновационного города-члена С40 Cities Climate Leadership Group, так как тематика выставки и миссия С40 полностью совпадают.
Главный исполнительный директор компании GENYAS Борис Голдштайн предложил ряд проектов по снижению выбросов углекислого газа по возобновляе­мым и альтернативным источникам энергии для демонстрации в зоне лучших практик в ЭКСПО-2017.

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