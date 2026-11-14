Пропал после ухода на заработки: в области Абай раскрыли убийство мужчины

Подозреваемым оказался человек, ранее осужденный за другое преступление и отбывавший наказание в колонии

Фото: МВД

В области Абай полицейские раскрыли убийство мужчины, который более трех лет числился пропавшим без вести. Подозреваемый дал признательные показания и указал место сокрытия тела, передает Kazpravda.kz.

История началась в сентябре 2023 года, когда в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее супруг ушел на заработки и перестал выходить на связь. Несмотря на проведенные поиски, установить местонахождение мужчины тогда не удалось.

Однако расследование продолжилось. Полицейские проверяли различные версии исчезновения и выясняли, кто мог быть причастен к произошедшему.

В ходе оперативной работы правоохранители вышли на мужчину, который после предполагаемого убийства был осужден за другое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения стражей порядка попал гражданин, который, как выяснилось, после совершения указанного убийства был привлечен к уголовной ответственности за другое преступление и впоследствии отбывал наказание в местах лишения свободы. Для проверки его возможной причастности к исчезновению мужчины была организована дополнительная комплексная работа. В результате подозреваемый дал признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления и указав место сокрытия тела мужчины», — сообщили в МВД РК.

В ведомстве уточнили, что расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.