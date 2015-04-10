Пропала мама Любовь ЧЕРНИКА, Шымкент

В течение пяти дней Гуля так и не появилась, поэтому няня была вынуждена обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов первым делом привезли ребенка в больницу. Врачи обследовали его и пришли к выводу, что состояние мальчика удовлетворительное. По словам Айжан Раматуллаевой, врача-педиатра городской детской больницы № 1, развитие малыша соответствует его возрасту, он контактный, играет. При этом не зовет маму.

Фотографию мальчика разместили на информацион­ных щитах и в социальных сетях, пытаясь таким способом найти людей, которые могут знать что-либо о родителях ребенка. Параллельно в больнице уже готовят документы, чтобы определить малыша в детский дом.



