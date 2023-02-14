Пропавшая в Турции казахстанка найдена погибшей

В Турции найдено тело казахстанки, пропавшей во время землетрясений в этой стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

10 февраля в городе Кахраманмараше на юго-востоке Турции в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана.

«Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как гражданку РК Жанар Жаксыбекову.

Казахстанские дипломаты оказали максимальное содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее – в Алматы, а также в оформлении необходимых документов. 13 февраля тело доставлено в город Талдыкорган», – сообщили в МИД.

Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Также была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией Pegasus о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей казахстанки, добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Ранее сообщалось о пропаже во время землетрясений в Турции четырех граждан Казахстана: троих – в провинции Хатай и молодой девушки – Кахраманмараше.

9 февраля в Хатае из-под завалов обрушившегося дома было извлечено тело казахстанца Адиля Кадырбекова.

Позже, ночью 10 февраля, здесь же нашли тело еще одного погибшего казахстанца Мирболата Курмашева.

Казахстанку Сабину Мамадьярову спасателям в Хатае, к счастью, удалось вытащить живой из-под завалов 8 февраля.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.