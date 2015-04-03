Пропавшего 10 дней назад фермера нашли мертвым в ВКО Закон и Порядок

Труп пропавшего 10 дней назад мужчины найден накануне, 2 апреля, в Аягозском районе местными жителями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Сообщается, что 24 марта 53-летний житель села Тарбагатай пошел из дома на работу в сторону зимовки крестьянского хозяйства "Калибек". Однако на службе он так и не появился и вечером не вернулся домой. Практически 10 суток продолжались поиски мужчины, и лишь вчера группа местных жителей обнаружила его труп в 23 км от Тарбагатая.



По информации управления по мобилизационной подготовке, назначена судебно-медицинская экспертиза, благодаря которой удастся выяснить точную причину смерти мужчины.

