Пропавшего 10 дней назад фермера нашли мертвым в ВКО

Закон и Порядок
Труп пропавшего 10 дней назад мужчины найден накануне, 2 апреля, в Аягозском районе местными жителями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что 24 марта 53-летний житель села Тарбагатай пошел из дома на работу в сторону зимовки крестьянского хозяйства "Калибек". Однако на службе он так и не появился и вечером не вернулся домой. Практически 10 суток продолжались поиски мужчины, и лишь вчера группа местных жителей обнаружила его труп в 23 км от Тарбагатая.

По информации управления по мобилизационной подготовке, назначена судебно-медицинская экспертиза, благодаря которой удастся выяснить точную причину смерти мужчины.

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