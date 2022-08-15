Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в ВКО

В Усть-Каменогорске прекратили поиски ребенка-аутиста. По данным полиции, 12-летнего мальчика нашли, передает Kazpravda.kz.

"Мальчик найден в яме в районе моста ТМК, — сообщили в пресс-службе ДП ВКО. — Сейчас ему оказывают медпомощь. После ребенка передадут родителям".

Напомним, Тамирлан Ахмеджанов 2010 года рождения убежал из дома в ночь на 14 августа. Семья проживает в садоводческом товариществе «Восточник-6» (Согра).

Несовершеннолетнего днем и ночью разыскивали полицейские, спасатели, военнослужащие, волонтеры и просто неравнодушные люди.