Пропавшего без вести во время пожара мужчину ищут в Аулиекольском районе

8 человек пропали во время природного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Семерых полицейские нашли, однако 1 человек до сих пор числится пропавшим без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

С заявлением о пропаже своего 56-летнего сына в полицию обратилась мать разыскиваемого. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации жителей села Аманкарагай.

«Во время лесного пожара в Аулиекольском районе бесследно пропали 8 местных жителей. Костанайскими полицейскими найдены 7 пропавших, за исключением 56-летнего жителя села Аманкарагай. Ведутся поисковые мероприятия», – сообщил на брифинге заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области подполковник полиции Дуйсенбай Байбусунов.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерное. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На этот час известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.