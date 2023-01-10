Пропавшего больше недели назад пастуха нашли мертвым в Улытауской области

В Улытауской области нашли тело одного из пропавших пастухов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Улытауской области

Напомним, рабочий зимовки «Кіші киік» 1964 года рождения 31 декабря ушел пешком в неизвестном направлении. Об исчезновении мужчины заявили 2 января.

Пропавшего 8 суток искали сотрудники Департамента по ЧС, Департамента полиции и местных исполнительных органов.

Труп мужчины нашли 9 января в Улытауском районе в 18 км от села Косколь. Тело опознал хозяин зимовки. Причина смерти выясняется.

Между тем продолжаются поиски рабочего из зимовки «Тоба». О пропаже пастуха 1978 года рождения стало известно 3 января в 18:30. Мужчина вышел искать скот и не вернулся.

В поисках задействована авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.