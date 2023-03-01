Пропавшего на реке охотника почти неделю ищут в Туркестанской области

Мужчину, ушедшего на охоту, ищут в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

24 февраля в отдел полиции Байдибекского района сообщили о пропаже местного жителя на реке Арысь, что в 25 км от села Жузимдык.

Пропавшего мужчину ищут около 100 человек: полицейские, водолазы, спасатели, волонтеры, жители села и родственники. Поиск ведут и с помощью дрона на площади около 40 км.

Чтобы снизить уровень воды в водохранилище, задействована спецтехника, роются дополнительные каналы.

По факту исчезновения человека зарегистрировано уголовное дело.