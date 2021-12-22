Пропавшего школьника нашли мертвым в Туркестанской области
Адиль Саптаев
Полицейские Туркестанской области нашли тело пропавшего мальчика в септике собственного дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
"Жительница села Шубарсу обратилась в Ордабасинский районный отдел полиции. Она заявила, что 18 декабря пропал ее несовершеннолетний сын, ученик 8 класса. Юноша ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся", - сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело 14-летнего школьника.
"Тело подростка было найдено в септике во дворе собственного дома. Предположительно он упал в септик и погиб в результате несчастного случая. Назначены экспертизы", – проинформировали в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.