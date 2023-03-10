Пропавших когда-то родных и близких люди разыскивают даже спустя десятилетия

Тогда ребенка искали не только полицейские, военные, медперсонал санатория и родные, но и сотни добровольцев. Всего более тысячи человек. Кинологи с собаками прочесали сосновый бор вплоть до границ соседней Павлодарской области, местность обследовали с вертолета. Но масштабные поиски не дали результата. Мальчик словно растворился. Ержана объявили в республиканский и международный розыск.

Листовками с фото Ержана был обклеен буквально весь Семей: автобусы, столбы, деревья, двери магазинов, подъездов…

Как писали тогда СМИ, из 16 детей, которые были в тот день на прогулке, только один ребенок вспомнил, что видел, как Ержан побежал в лес за бабочкой. За халатность был освобожден от должности директор санатория, ряд сотрудников понес дисцип­линарные наказания. Семье пропавшего ребенка по решению суда выплатили моральный ущерб. Но так и остался открытым вопрос: что случилось с Ержаном Суюнжановым?

С тех пор прошло более 20 лет. Родные ни одного дня не переставали искать мальчика. Они предполагают, что его похитили с целью усыновления. Вероятно, он воспитывался в чужой семье, теперь проживает в другом городе и у него другое имя.

Шли годы. Через пять лет после пропажи, так и не дождавшись своего сына, умер отец Ержана. Однако родной дядя Даниал Суюнжанов не оставлял надежду найти племянника. Он писал письма во все инстанции: в полицию, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и даже Президенту. В 2016 году обращался в программу «Жди меня».

– Я не отберу этого ребенка, не буду больше его травмировать. Я хочу познакомиться с его семь­ей, – говорил он тогда.

Согласно законодательству Казахстана поиски без вести пропавших людей прекращаются через десять лет со дня исчезновения. Поэтому спустя этот период розыскное дело Ержана прекратили. Но благодаря усилиям дяди в конце 2009 года уголовное дело возобновили, но уже по статье 125 части 2 пунк­ту «д» УК РК «Похищение человека».

Родные мальчика не раз обращалась к экстрасенсам, которые не видели Ержана умершим. Мос­ковская ясновидящая назвала дяде мальчика новые паспортные данные пропавшего и его место жительства. Об этом в октябре 2019 года он заявил акиму Семея на приеме. По словам родственников, Ержан живет в Новосибирске, ранее он окончил университет в Алтайском крае и знает два иност­ранных языка.

В 2021 году дядя Ержана обратился к команде волонтеров по поиску людей в Астане «Lider.kz» с просьбой помочь найти племянника. Были составлены и размещены в соцсетях ориентировки.

«С виду обычная ориентировка, такая же, как и сотни остальных. Но узнав историю пропажи этого мальчика, я думаю, многие откликнутся и оглянутся вокруг, возможно, этот мальчик, точнее уже мужчина, проживает у вас по соседству… Сейчас это уже взрослый человек, у которого, возможно, есть своя семья, дети. Возможно, кто-то из тех, кто прочитает эту историю, вспомнит, что в далеком 1996 году по соседству с ними появился похожий мальчик, который и по сей день проживает рядом. А может, очевидцы, свидетели этого загадочного исчезновения найдут в себе силы и расскажут правду. Чем больше людей узнают эту историю, тем больше шансов найти Ержана. Также надеемся, что Ержан узнает себя на фото и отзовется», – обращались с призывом волонтеры.

– Сейчас уголовно-розыскное дело Ержана Суюнжанова не прекращено, оно постоянно находится в обороте. Принимаются меры – направляются ориентировки, в том числе и в другие страны. С родственниками поддерживается постоянный контакт. Все их предположения мы проверяем, – ответили на наш запрос в пресс-службе департамента полиции области Абай.

Дядя мальчика намеревался устроить марафон, направленный на поиски племянника – пройти пешком по всему Казахстану в футболке с его фото. Он говорил, что будет искать Ержана, пока дышит. Но, к сожалению, сердце не выдержало, он скончался, так и не обняв взрослого племянника.

Мама мальчика жива. Братья и сестры Ержана выросли, и у них подрастают свои дети. Но родные верят, что чудо однажды произойдет – и их Епося, так они его называли в детстве, найдется.

Признать умершим человека, пропавшего без вести, может только суд на основании заявления его родственников. Но до тех пор пока родные будут надеяться, что кто-то откликнется, вспомнит важную деталь, его будут искать. В этом году, 20 февраля, Ержану исполнится 32 года…

Семь рукопожатий

После Нового года в социальных сетях была опубликована просьба о помощи от бывшей жительницы Алматинской облас­ти (Каскеленский район, поселок Райымбек). Гарбар (девичья фамилия) Анастасия Ивановна с 1997 года проживает в Германии и хотела найти своего отца, который в 80-х годах жил в Капчагае. Девушка на протяжении многих лет искала его самостоятельно, обращалась в программу «Жди меня», но все попытки были тщетны.

Просьба Насти никого не оставила равнодушным. Пост быстро разлетелся по социальным сетям и мессенджерам, и на него отреагировала полиция города Конаева. Данных о разыскиваемом человеке было мало: фамилия с несколькими вариантами написания и примерное время проживания в Капчагае.

Однако несмотря на это совместно с криминалистами менее чем за сутки удалось найти его родственников. Они рассказали дополнительную информацию, необходимую для поиска. Отца нашли, но было уже поздно… Мужчина умер 20 лет назад в возрасте 67 лет. Видимо, не зря Анастасии снился сон, что он с ней прощается…

Но так и не встретившись со своим отцом, девушка обрела родственников. Они приняли ее с большой радостью: общение, звонки, обмен фотографиями. Рассказывали, каким ее папа был человеком.

Вообще в нынешний век информационных технологий отыс­кать пропавшего стало намного проще. И хотя Интернет порой становится причиной пропажи людей, он же помогает и в поис­ках. Так смогла разыскать отца и жительница Великобритании. Произошло это спустя 58 лет!

Всю жизнь Джули хотела узнать, кто ее настоящий отец, но решилась на это только после смерти родной матери и отчима. Женщина написала обращение в местном сообществе на Facebook. И уже спустя четыре дня она нашла отца, которого не видела с тех пор, как ей исполнился год. Причем оказалось, что он жил всего в часе езды от ее дома.

Оба выразили огромную благодарность пользователям Сети, которые помогли им найти друг друга.

Активно используется эта прак­тика и в Казахстане. В социальных сетях распространяют фотографии ушедших и не вернувшихся. По словам основателя, координатора команды волонтеров по поиску людей в Астане «Lider.kz» Айзады Жусуповой, благодаря рассылкам в социальных сетях находится 73% пропавших людей. Граждане активно звонят и сообщают, где видели разыскиваемого человека. Так, благодаря Интернету удалось найти парня, которого мать искала два года.

По словам Айзады, к ним обратилась женщина из Узбекистана. Ее сын уехал на заработки в Казахстан и пропал. Благодаря рассылке нашли его в Таджикистане. Он сам вышел на связь.

Пропажа детей, конечно, отдельная тема для разговора. С начала прошлого года в Казахстане пропавшими без вести были признаны 186 (!) несовершеннолетних. Большая часть из них найдена и возвращена родителям.

Так, в октябре прошлого года в столичном районе «Керуен сити» пропал мальчик Санжар, 2008 года рождения. Ребенок-аутист, он не мог самостоятельно найти дорогу домой.

– В то время как пропал Санжар, к нам обратились родные, которые искали дедушку. Он потерялся в Ильинке. И тогда мы разделились на две группы: одни волонтеры искали дедушку, другие – мальчика. Я была в команде с теми, кто занимался поисками Санжара. Обошли весь район, где он пропал, но безрезультатно. Время было три часа ночи. Мы не знали, что делать и где еще искать. Нам позвонили волонтеры, которые занимались поиском дедушки, и сообщили, что нашли Санжара. Когда они приехали из Ильинки в Астану, на улице Бауыржана Момышулы увидели мальчика, который шел один. Оказалось, что это и был Санжар, – рассказывает волонтер «Lider.kz» Асель.

Но порой чудес приходится ждать очень долго, как и в случае с Ержаном. Известно, что в базе «Розыск детей» на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры пропавших 10, а то и 20 лет назад немало. Где они, что с ними – никто не знает. Страшно представить, каково их родителям.

Всего в базе 36 детей. Помимо короткой информации (Ф. И. О., год рождения, пол, национальность, гражданство и при каких обстоятельствах пропал ребенок) указано также, в каком регионе и когда зарегистрировано розыскное дело, орган, ведущий розыск, и номер телефона, по которому обращаться. А под фотографией написан возраст ребенка в текущий момент и справа таймер – сколько дней находится в розыс­ке. И если одни пропали в конце прошлого года, то других ищут несколько тысяч дней...