Пропавших когда-то родных и близких люди разыскивают даже спустя десятилетия
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Алла Серикбаева
Надежда умирает последней
Ержан Суюнжанов из Семея пропал 27 лет назад в возрасте пяти лет при весьма странных обстоятельствах. 14 июля 1996 года он с группой детей и медработниками детского санатория «Сосна» вышел на утреннюю прогулку и... исчез. Пропажу обнаружили только во время обеда. Сотрудники санатория пытались найти мальчика своими силами. Родным они сообщили лишь спустя трое суток, когда самое драгоценное время для поиска было упущено.