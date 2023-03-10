Пропавших когда-то родных и близких люди разыскивают даже спустя десятилетия

Общество
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Алла Серикбаева

Надежда умирает последней

Ержан Суюнжанов из Семея пропал 27 лет назад в возрасте пяти лет при весьма странных обстоятельствах. 14 июля 1996 года он с группой детей и медработниками детского санатория «Сосна» вышел на утреннюю прогулку и... исчез. Пропажу обнаружили только во время обеда. Сотрудники санатория пытались найти мальчика своими силами. Родным они сообщили лишь спустя трое суток, когда самое драгоценное время для поиска было упущено.

Тогда ребенка искали не только полицейские, военные, медперсонал санатория и родные, но и сотни добровольцев. Всего более тысячи человек. Кинологи с собаками прочесали сосновый бор вплоть до границ соседней Павлодарской области, местность обследовали с вертолета. Но масштабные поиски не дали результата. Мальчик словно растворился. Ержана объявили в республиканский и международный розыск.

Листовками с фото Ержана был обклеен буквально весь Семей: автобусы, столбы, деревья, двери магазинов, подъездов…

Как писали тогда СМИ, из 16 детей, которые были в тот день на прогулке, только один ребенок вспомнил, что видел, как Ержан побежал в лес за бабочкой. За халатность был освобожден от должности директор санатория, ряд сотрудников понес дисцип­линарные наказания. Семье пропавшего ребенка по решению суда выплатили моральный ущерб. Но так и остался открытым вопрос: что случилось с Ержаном Суюнжановым?

С тех пор прошло более 20 лет. Родные ни одного дня не переставали искать мальчика. Они предполагают, что его похитили с целью усыновления. Вероятно, он воспитывался в чужой семье, теперь проживает в другом городе и у него другое имя.

Шли годы. Через пять лет после пропажи, так и не дождавшись своего сына, умер отец Ержана. Однако родной дядя Даниал Суюнжанов не оставлял надежду найти племянника. Он писал письма во все инстанции: в полицию, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и даже Президенту. В 2016 году обращался в программу «Жди меня».

– Я не отберу этого ребенка, не буду больше его травмировать. Я хочу познакомиться с его семь­ей, – говорил он тогда.

Согласно законодательству Казахстана поиски без вести пропавших людей прекращаются через десять лет со дня исчезновения. Поэтому спустя этот период розыскное дело Ержана прекратили. Но благодаря усилиям дяди в конце 2009 года уголовное дело возобновили, но уже по статье 125 части 2 пунк­ту «д» УК РК «Похищение человека».

Родные мальчика не раз обращалась к экстрасенсам, которые не видели Ержана умершим. Мос­ковская ясновидящая назвала дяде мальчика новые паспортные данные пропавшего и его место жительства. Об этом в октябре 2019 года он заявил акиму Семея на приеме. По словам родственников, Ержан живет в Новосибирске, ранее он окончил университет в Алтайском крае и знает два иност­ранных языка.

В 2021 году дядя Ержана обратился к команде волонтеров по поиску людей в Астане «Lider.kz» с просьбой помочь найти племянника. Были составлены и размещены в соцсетях ориентировки.

«С виду обычная ориентировка, такая же, как и сотни остальных. Но узнав историю пропажи этого мальчика, я думаю, многие откликнутся и оглянутся вокруг, возможно, этот мальчик, точнее уже мужчина, проживает у вас по соседству… Сейчас это уже взрослый человек, у которого, возможно, есть своя семья, дети. Возможно, кто-то из тех, кто прочитает эту историю, вспомнит, что в далеком 1996 году по соседству с ними появился похожий мальчик, который и по сей день проживает рядом. А может, очевидцы, свидетели этого загадочного исчезновения найдут в себе силы и расскажут правду. Чем больше людей узнают эту историю, тем больше шансов найти Ержана. Также надеемся, что Ержан узнает себя на фото и отзовется», – обращались с призывом волонтеры.

– Сейчас уголовно-розыскное дело Ержана Суюнжанова не прекращено, оно постоянно находится в обороте. Принимаются меры – направляются ориентировки, в том числе и в другие страны. С родственниками поддерживается постоянный контакт. Все их предположения мы проверяем, – ответили на наш запрос в пресс-службе департамента полиции области Абай.

Дядя мальчика намеревался устроить марафон, направленный на поиски племянника – пройти пешком по всему Казахстану в футболке с его фото. Он говорил, что будет искать Ержана, пока дышит. Но, к сожалению, сердце не выдержало, он скончался, так и не обняв взрослого племянника.

Мама мальчика жива. Братья и сестры Ержана выросли, и у них подрастают свои дети. Но родные верят, что чудо однажды произойдет – и их Епося, так они его называли в детстве, найдется.

Признать умершим человека, пропавшего без вести, может только суд на основании заявления его родственников. Но до тех пор пока родные будут надеяться, что кто-то откликнется, вспомнит важную деталь, его будут искать. В этом году, 20 февраля, Ержану исполнится 32 года…

Семь рукопожатий

После Нового года в социальных сетях была опубликована просьба о помощи от бывшей жительницы Алматинской облас­ти (Каскеленский район, поселок Райымбек). Гарбар (девичья фамилия) Анастасия Ивановна с 1997 года проживает в Германии и хотела найти своего отца, который в 80-х годах жил в Капчагае. Девушка на протяжении многих лет искала его самостоятельно, обращалась в программу «Жди меня», но все попытки были тщетны.

Просьба Насти никого не оставила равнодушным. Пост быстро разлетелся по социальным сетям и мессенджерам, и на него отреагировала полиция города Конаева. Данных о разыскиваемом человеке было мало: фамилия с несколькими вариантами написания и примерное время проживания в Капчагае.

Однако несмотря на это совместно с криминалистами менее чем за сутки удалось найти его родственников. Они рассказали дополнительную информацию, необходимую для поиска. Отца нашли, но было уже поздно… Мужчина умер 20 лет назад в возрасте 67 лет. Видимо, не зря Анастасии снился сон, что он с ней прощается…

Но так и не встретившись со своим отцом, девушка обрела родственников. Они приняли ее с большой радостью: общение, звонки, обмен фотографиями. Рассказывали, каким ее папа был человеком.

Вообще в нынешний век информационных технологий отыс­кать пропавшего стало намного проще. И хотя Интернет порой становится причиной пропажи людей, он же помогает и в поис­ках. Так смогла разыскать отца и жительница Великобритании. Произошло это спустя 58 лет!

Всю жизнь Джули хотела узнать, кто ее настоящий отец, но решилась на это только после смерти родной матери и отчима. Женщина написала обращение в местном сообществе на Facebook. И уже спустя четыре дня она нашла отца, которого не видела с тех пор, как ей исполнился год. Причем оказалось, что он жил всего в часе езды от ее дома.

Оба выразили огромную благодарность пользователям Сети, которые помогли им найти друг друга.

Активно используется эта прак­тика и в Казахстане. В социальных сетях распространяют фотографии ушедших и не вернувшихся. По словам основателя, координатора команды волонтеров по поиску людей в Астане «Lider.kz» Айзады Жусуповой, благодаря рассылкам в социальных сетях находится 73% пропавших людей. Граждане активно звонят и сообщают, где видели разыскиваемого человека. Так, благодаря Интернету удалось найти парня, которого мать искала два года.

По словам Айзады, к ним обратилась женщина из Узбекистана. Ее сын уехал на заработки в Казахстан и пропал. Благодаря рассылке нашли его в Таджикистане. Он сам вышел на связь.

Пропажа детей, конечно, отдельная тема для разговора. С начала прошлого года в Казахстане пропавшими без вести были признаны 186 (!) несовершеннолетних. Большая часть из них найдена и возвращена родителям.

Так, в октябре прошлого года в столичном районе «Керуен сити» пропал мальчик Санжар, 2008 года рождения. Ребенок-аутист, он не мог самостоятельно найти дорогу домой.

– В то время как пропал Санжар, к нам обратились родные, которые искали дедушку. Он потерялся в Ильинке. И тогда мы разделились на две группы: одни волонтеры искали дедушку, другие – мальчика. Я была в команде с теми, кто занимался поисками Санжара. Обошли весь район, где он пропал, но безрезультатно. Время было три часа ночи. Мы не знали, что делать и где еще искать. Нам позвонили волонтеры, которые занимались поиском дедушки, и сообщили, что нашли Санжара. Когда они приехали из Ильинки в Астану, на улице Бауыржана Момышулы увидели мальчика, который шел один. Оказалось, что это и был Санжар, – рассказывает волонтер «Lider.kz» Асель.

Но порой чудес приходится ждать очень долго, как и в случае с Ержаном. Известно, что в базе «Розыск детей» на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры пропавших 10, а то и 20 лет назад немало. Где они, что с ними – никто не знает. Страшно представить, каково их родителям.

Всего в базе 36 детей. Помимо короткой информации (Ф. И. О., год рождения, пол, национальность, гражданство и при каких обстоятельствах пропал ребенок) указано также, в каком регионе и когда зарегистрировано розыскное дело, орган, ведущий розыск, и номер телефона, по которому обращаться. А под фотографией написан возраст ребенка в текущий момент и справа таймер – сколько дней находится в розыс­ке. И если одни пропали в конце прошлого года, то других ищут несколько тысяч дней...

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