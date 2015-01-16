Пропавший 12 лет назад космический аппарат нашли на Марсе

В мире
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Фото с сайта lenta.ru
На Марсе нашли пропавший 25 декабря 2003 года космический аппарат "Бигль-2", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Ранее считалось, что модуль, призванный искать признаки жизни на планете, разбился при посадке. Однако специалисты НАСА нашли "Бигль-2" с помощью камеры HiRise: аппарат сел на Марс в целости и сохранности, только сбой в работе солнечных панелей, не выпустивших радиоантенны, привел к тому, что на Земле потеряли с ним связь.

Это был первый в истории страны модуль для спуска на другие планеты. Аппарат должен был проработать на поверхности Марса 180 дней, изучая геологию, минералогию, климат, а также разыскивая следы жизни.
Снимки с HiRise показали, что аппарат успешно сел на Марс – на равнине Изиды, всего в 6 км от изначально запланированной площадки. Его посадочная система сработала на отлично, а к потере связи привел сбой в моторе, открывающем солнечные панели: те не открылись, и радиоантенна не смогла начать работать.

"Бигль-2" назвали в честь корабля "Бигль", на котором совершал свои экспедиции Чарльз Дарвин. Этот аппарат – детище астрофизика Колина Пиллинджера, который надеялся совершить с его помощью революционные открытия о древней жизни на Марсе.

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