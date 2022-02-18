Пропавший мужчина найден обезглавленным в Атырауской области

Происшествия
Сегодня, 18 февраля, в Махамбетском районе найдено тело 63-летнего жителя села Бейбарыс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Azh.kz.
Напомним, сотрудники ДЧС и полицейские искали его как без вести пропавшего с 29 января: в тот вечер около 19:30 он вышел из дома и не вернулся.
В ходе поисков служебная собака кинологической службы полиции обнаружила труп пропавшего возле берега Урала. Голова была отделена от тела.
Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК, ведётся расследование.
Отмечается, что помимо объезда территории производился водолазный спуск в Урал. В поисковых работах были задействованы 6 сотрудников ДЧС, кинологический расчёт и 1 единица техники.
Напомним, сотрудники ДЧС и полицейские искали его как без вести пропавшего с 29 января: в тот вечер около 19:30 он вышел из дома и не вернулся.
В ходе поисков служебная собака кинологической службы полиции обнаружила труп пропавшего возле берега Урала. Голова была отделена от тела.
Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК, ведётся расследование.
Отмечается, что помимо объезда территории производился водолазный спуск в Урал. В поисковых работах были задействованы 6 сотрудников ДЧС, кинологический расчёт и 1 единица техники.