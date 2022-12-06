Пропавшую девочку нашли в Алматы

Полиция сообщила о том, что Айша Тимур найдена.

Фото: polisia.kz

Благодаря содействию волонтеров 9-летняя школьница, пропавшая без вести сегодня утром, найдена живой и невредимой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, девочку нашли в троллейбусе.

"Не исключено, что она целый день разъезжала в общественном транспорте. Другие обстоятельства мы обязательно установим. Самое главное - с ребенком все в порядке. Патрульными полицейскими она передана родителям. В свою очередь, полиция города Алматы выражает огромную благодарность неравнодушным гражданам за посильную помощь в поиске девочки", - рассказала начальник ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Жанна Шонжанова.

Напомним, сегодня сообщалось, что полиция разыскивает 9-летнюю Айшу Тимур, которая в 07:40 утра вышла из дома в школу в Турксибском районе Алматы, и пропала.

На поиски школьницы были ориентированы все полицейские наряды, привлечены военнослужащие Национальной гвардии, волонтеры и просто небезразличные люди.