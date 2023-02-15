Пропавшую из кокшетауской больницы девочку-подростка нашли в Акколе

По словам девочки, в Акколь она приехала из Кокшетау вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой.

Фото: polisia.kz

Пропавшую девочку нашли за 200 км от Кокшетау - в городе Акколь. В пристоличный район несовершеннолетняя уехала на Indriver, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как собщается, участковые инспекторы, проезжая на служебном авто, заметили девочку, которая при виде полицейского авто быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение подростка показалось стражам порядка подозрительным и они решили остановиться. Увидев подростка, они узнали в ней разыскиваемую по ориентировке Аяшеву.

По словам девочки, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой.

Как стало известно, в декабре 2022 года родители Элеоноры Аяшевой были лишены родительских прав и она была помещена в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау".

В настоящее время девочку поместили в аналогичное учреждение города Акколь.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток Элеонора Аяшева ушла из больницы и пропала в Кокшетау.