Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую месяц назад молодую женщину, которую объявляли в международный розыск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Прошло уже больше месяца, как беременная девушка пропала без вести и разыскивалась полицейскими Туркестанской области. И вот сегодня действовавшие по оперативному плану сотрудники полиции нашли ее.

Напомним, 24 февраля в отдел полиции Сауранского района Туркестанской области обратилась мать пропавшей девушки. Со слов женщины, ее дочь Назым Алдаш 22 февраля около 13:30 часов вышла из дома, чтобы поехать в больницу, и пропала без вести.

Начальник ДП области Мурат Кабденов взял дело под личный контроль. На розыск без вести пропавшей ориентировали группу опытных оперативников во главе с заместителем начальника ДП Курманбеком Саховым. Также к поискам привлекли полицейских из городских и районных управлений и отделов полиции, волонтеров. Для установления местонахождения без вести пропавшей полицейские Сауранского РОП выезжали в Жанакорганский район Кызылординской области, Тараз, Шымкент и Алматы. Был объявлен и международный розыск.

Тщательно проводимая днем и ночью поисковая работа дала свои результаты. Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатас Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом.

В настоящее время проверяются мотивы и причины бесследного исчезновения молодой женщины, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках.