Происшествия
Пропавшую в Зыряновске 8-летнюю Викторию Тойкеневу нашли мертвой
В Зыряновске нашли мертвое тело восьмилетней Виктории Тойкеневой, пропавшей в 10 ноября, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД ВКО.
Школьницу обнаружили мертвой в южной части города, в заброшенном доме.
"По предварительным и пока неподтвержденным данным, обожженное тело девочки было обнаружено в заброшенном доме. В полиции пока не готовы изложить подробности", – пишет издание yk-news.kz
.
Один из жителей города предоставил запись с автомобильного видеорегистратора. На видео видно, что некий мужчина идет нетвердой походкой, а с ним добровольно шла Виктория.
К настоящему моменту полицейские уже задержали подозреваемого.
Напомним, 10 ноября в РОВД Зыряновского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже дочери. Она сообщила, что после школьных занятий Виктория не вернулась домой.
В поисках были задействованы личный состав Зыряновского ГРОВД и близлежащих районов, также подключены сотрудники местных государственных учреждений и волонтеры.