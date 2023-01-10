Пропавшую женщину нашли спасатели в горах Алмарасана

Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина, которая сбила её с ног, и унесла в сторону реки.

Фото пресс-службы МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили об обнаружении женщины, пропавшей в горах Алмарасана, передает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, 7 января 40-летняя туристка отправилась в одиночный поход в горы, на поляну "Терра". Закончив поход, во время спуска к машине, она потеряла свой телефон и трекинговые палочки. Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина, которая сбила пострадавшую с ног, и унесла в сторону реки "Проходная".

9 января около 5 часов дня, в дежурную часть ГУ "РОСО" МЧС РК поступил вызов о пропавшей женщине в ущелье Алмарасана.

Оперативная группа выдвинулась в составе 11 спасателей личного состава, в том числе кинологический расчет, на двух единицах автомобильной техники. Сотрудники РОСО искали всю ночь, проходя по каменистым и заснеженным горам.

Помимо РОСО были задействованы несколько волонтерских организаций, в том числе "Доброспас" и "Лидер", а также "Служба спасения", отметили в МЧС.

Поиски длились всю ночь. Ближе к 4 часам ночи пострадавшая была обнаружена, и все поисковые группы двинулись к заданным координатам. Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и транспортировали пострадавшую к ущелью "Проходное", передав её бригаде ЦМК.

Со слов спасенной, вечером 7 января, во время спуска по тропе, сошла небольшая лавина, которая унесла её в сторону реки "Проходная". Она самостоятельно выбралась из-под снега, в рюкзаке был спальный мешок, смогла вытащить его, укуталась и пролежала в нем, пока её не обнаружили спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.