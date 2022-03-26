Девушка поехала в больницу 22 февраля и с тех пор о ней ничего неизвестно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В отдел полиции Сауранского района Туркестанской области обратилась мать пропавшей девушки. Со слов женщины, ее дочь Назим Алдаш 22 февраля около 13:30 часов вышла из дома, чтобы поехать в больницу, и пропала без вести.

Начальник ДП области генерал-майор полиции Мурат Кабденов взял дело под личный контроль.

В настоящее время под руководством заместителя начальника ДП подполковника полиции Курманбека Сахова группа опытных полицейских ведет розыск. Также к поискам подключены сотрудники городских и районных подразделений департамента полиции, волонтеры.

Чтобы найти пропавшую девушку во все области и города направлены ориентировки. Также стражи порядка выехали в Жанакорганский район, ведётся розыск в городах Тараз, Шымкент и Алматы. Объявлен и международный розыск.

На пропавшей женщине была куртка светло-розового цвета, спортивные брюки белого цвета, на ногах туфли черного цвета.

Особые приметы: рост – 165-168 см, среднего телосложения, с родинкой на шее.

Всех очевидцев, кто видел или владеет какой-либо информацией о местонахождении Назим Алдаш, просят незамедлительно обратиться в полицию: в дежурную часть Сауранского РОП – 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80 или позвонить по номеру 102.