​Прописали пилюлю от жадности

Странная ситуация с ценами началась в Восточном Казахстане минувшим летом. В течение недели в пик ягодного сезона продукт сначала подорожал на 100 тенге, потом исчез, через 3–4 дня вновь появился, но по цене, от которой присвистнули даже в акимате. «Оптовики отпускают по 360 тенге за килограмм, а в рознице продажи идут по 400 тенге», – оправдывались тогда владельцы торговых точек.

На ситуацию обратили внимание в областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. По итогам расследования в отношении четырех оптовых компаний – ТОО «Ерке-М», ТОО «Өскемен Қант», ИП «Антоненко И. В.», ИП «Боков К. Г.» – возбудили административные дела. В декабре суд признал их виновными в нарушении антимонопольного законодательства и наказал штрафом и конфискацией необоснованно полученного дохода. Суммы – от нескольких десятков тысяч тенге до полумиллиона.

Сейчас аналогичное расследование ведется в отношении четырех оптовых поставщиков сахара в Семее. В департаменте их также подозревают в причастнос­ти к искусственному ажиотажу на социально значимый продукт.