«Прописка» для органики

Благо стартовые условия для внедрения органического сельского хозяйства были и есть. В республике в 2015 году даже приняли закон, регламентирующий деятельность предприятий, занятых выращиванием органики, а в Министерстве торговли и инвестиций создали Комитет технического регулирования и метрологии.

Тем не менее аграрии не спешат перестраивать и сертифицировать свое производство на выпуск органической, – читай, без химикатов, аграрной продукции. Хотя при этом активно продают за рубеж продукты питания, заявленные как органически чистые, и даже входят в десятку ведущих для стран ЕС экспортеров органики.

Это выгодный бизнес – в Германии и скандинавских странах цена на продукты питания подобного класса в три раза выше, чем на обычные, а в соседней России – только на 15%, ибо у населения нет на них спроса. Да и, вероятно, не все доверяют указанным на этикетках значкам о чистоте продукции. В Казахстане на торговых полках также имеется продовольствие, помеченное как органически чистое, но вот сертифицированных производств раз-два и обчелся...

Недавно в Алматы в ситуационном центре КазНАИУ прошел семинар на тему «Органика в Казах­стане. Сертификация. Достижения. Вызовы. Перспективы». Здесь же состоялась церемония вручения первого в стране отечест­венного сертификата соответствия принципам органи­ческого производства – он достался ТОО «Organic Vilage», функционирующему в респуб­лике с 1999 года.

В этом хозяйстве сегодня выращивают 35 видов овощей. В том числе экзотические, пользующиеся спросом, и новые для нашего рынка культуры, такие как кейл, спаржа, батат, окра, карелла.

Успешно освоены принципы экологически чистого земледелия, пройден путь до сертифицированного производителя органических продуктов питания.

Процесс сертификации постепенно набирает обороты: ряд производителей выразил намерение пройти процесс сертификации, а еще две компании из Костанайской области в ближайшее время должны завершить эту долгую по времени, но такую важную для гарантированного предложения процедуру прохождения на потребительский рынок экологически чистой продукции.

Пока же на полки магазинов республики для потребителей выставляется масса промаркированной продукция с пометками «Bio» и «Organic», но отечест­венных сертификатов на эти товары нет. И никто не знает, соответствуют ли они требованиям стандартов для органики или нет. Приобретать ее или нет – личное дело каждого. Но перед покупкой все же желательно удостовериться, действительно ли на прилавке лежит полезный, экологически чистый продукт.

Как выяснилось в ходе семинара, процесс получения сертификата не быстрый, обладатели два года приводили свое производство в соответствие с прописанными стандартами. При этом их консультировали и помогали преодолеть лабиринты технических требований эксперты в этой области из Gazag Bio Control.

Еще более долгий путь у предприятий, решивших встать на путь создания производства органической или экологически чистой продукции, способной не только окупать затраты, но и приносить прибыль. По расчетам обладателей первого сертификата, им понадобится 10 лет, чтобы проект начал окупаться. При этом никто не гарантирует, что ситуация на рынке не поменяется. Тогда процесс возврата вложенного капитала может затянуться на неопределенный срок.

При этом у экспортеров казахстанской продукции на зарубежные рынки ситуация более оптимистичная: на начало 2003 года 57 казахстанских поставщиков подтвердили высокое качество сельскохозяйственного сырья «Made in Kazakhstan» и получили зарубежные экосертификаты, позволяющие предлагать свой товар заграничным потребителям. В основном это крупные хозяйства, занятые выращиванием зерновых культур и семян льна.

За прошлый год экспорт органического сельскохозяйственного сырья из Казахстана в Европу вырос в денежном выражении почти в три раза – с 12,5 млн до 36 млн долларов. Более 36% от этой суммы составила выручка от продажи в страны ЕС пшеницы, еще 35% – от реализации семян масличного льна.

Достижения на мировых торговых площадках пока слабо проецируются на внутренний рынок потребления, в первую очередь потому, что в Казахстане нет требований по обязательной сертификации экологически чистой или органической продукции. Этот процесс согласно закону носит добровольный характер.

Поэтому быстрого насыщения отечественного рынка экологически чистой продукцией ожидать не приходится. Одно успокаивает: судя по непустеющим прилавкам, где представлена органическая продукция, желание ее производить становится своеобразным двигателем прогресса, что поможет привить правила здорового образа жизни и любовь к отечественным продуктам.

Эту же тему обозначил в своем обращении к участникам семинара председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК ­Куаныш Еликбаев. Он отметил, что в совре­менных условиях потреб­ление органической продукции является мировым трендом развития продовольственного рынка, и Казахстан имеет значительный потенциал для производства органической и экологически чистой продукции, востребованной не только в республике, но и за рубежом.

По мнению спикера, прохож­дение сертификации является неотъемлемой частью развития отечественной сферы органического земледелия и животноводства.

Этот процесс доказал свою эффективность на глобальном уровне в качестве инструмента гарантии экологичности продукции. Получение первого сертификата по национальным стандартам отечественным производителем органической продукции доказывает как эффективность, так и необходимость данной процедуры.

Представители научного сообщества, принимавшие участие в обсуждении, поделились опытом осуществления собственных проектов, направленных на производство экологически чистой продукции. При этом особый упор в проводимых исследованиях сделан на достижение высокой продуктивности и экономической отдаче при соблюдении органических требований.

Но как бы ни была привлекательна тема выращивания органической продукции, для успешной реализации соответствующих проектов важна ­разъяснительная работа среди населения.

Потенциальным потребителям как минимум следует знать, что представляет собой органи­ческое сельское хозяйство и чем органическая продукция отличается от псевдоорганики, как можно идентифицировать нас­тоящие органические продукты питания, прошедшие систему инспекционного контроля по соблюдению соответствующих требований и стандартов.