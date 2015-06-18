Свежий выпуск Прописные истины финконтроля Досжан НУРГАЛИЕВ

В среду на совместном заседании палат Парламента депутаты утвердили отчет Правительства и заключение Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2014 год. В своем выступлении на брифинге в СЦК глава Счетного комитета отметил, что запланированные параметры доходов и расходов республиканского бюджета Правительство страны в целом исполнило.

– Вместе с тем анализ и оценка исполнения бюджета за минувший период показали наличие сис­темных недостатков и проб­лем, выявленных практически на всех стадиях бюджетного процесса, – отметил К. Джанбурчин.

Приводя цифры, спикер сообщил, что в 2014 году Счетным комитетом были проведены 29 контрольных мероприятий на 323 объектах контроля с охватом бюджетных средств более 1,8 трлн тенге. При этом были выявлены нарушения на сумму 643 млрд тенге, в том числе допущенные при использовании средств республиканского бюджета 2014 года – на 111,9 млрд тенге. По итогам контрольных мероприятий восстановлено и возвращено в бюджет около 90 млрд тенге.

Что касается мер наказания за допущенные нарушения, то Правительству и госорганам были направлены 68 рекомендаций и порядка 244 поручений, степень исполнения по которым сложилась на уровне 98% и 90% соответственно. При этом к дисциплинарной и административной ответственнос­ти привлечены 336 должностных лиц. В правоохранительные органы для принятия процессуальных решений направлено 22 материала с фактами нарушений.

– Рекомендации Правительству касаются совершенствования процессов формирования и исполнения республиканского бюджета, повышения эффективности использования бюджетных средств, улучшения деятельности субъектов квазигосударственного сектора, – отметил спикер.

К. Джанбурчин также проинформировал о мерах, принимаемых по переходу на государственный аудит, в том числе рассмотрение в Парламенте законопроекта «О государственном аудите и финансовом контроле».

Глава Комитета высказал свое мнение и по поводу проблемы неосвоения средств государственными и региональными исполнительными органами. При этом, как считает он, многие вопросы в этой сфере возникают из-за того, что в Бюджетном кодексе не раскрыта суть такого понятия, как «неосвоение средств».

– Чем каждый год вести речь о разногласиях между Правительством и Счетным комитетом по размерам неосвоенных бюджетных средств, не лучше ли один раз внести ясность в терминологию Бюджетного кодекса? – заметил глава комитета.

По его мнению, к неосвоенным средствам должны быть отнесены те средства, которые выделены центральным и государственным органам в виде трансфертов из республиканского бюджета для достижения каких-то определенных результатов, но к концу финансового года остались неосвоенными, а значит, и результатов – минимум.

– Кроме того, необходимо на законодательном уровне прописать ответственность органов планирования за качество своей работы, – подчеркнул К. Джанбурчин.