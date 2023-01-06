Прорвало трубу в квартире: жуткую смерть трех женщин расследуют в Кокшетау

3 женщины скончались после порыва трубы отопления в одной из квартир города Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Жуткое происшествие случилось 2 января.
В запертой изнутри квартире находились 3 женщины 50, 56 и 59 лет (хозяйка и ее подруги), когда прорвало трубу отопления. Горячая вода залила жилье.
Женщины получили ожоговый шок и скончались. Это позже покажет медицинское освидетельствование.
Трупы обнаружат прибывшие на вызов полицейские. О порыве системы отопления в одном из домов им станет известно 2 января в 04:44.
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области провели аварийно-спасательные работы.
Факт внесен в ЕРДР. Полиция начала досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.