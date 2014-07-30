Предприятие вводилось в строй как производитель метил-трет-бутила (МТБЭ), используемого в качестве кислородосодержащего высокооктанового компонента при получении неэтилированных, экологически чистых автомобильных бензинов, соответствующих евростандарту. А также полипропилена. Его применяют в радиотехнической, химической, медицинской, пищевой промышленности и еще в ряде других сфер. Такая широкая "география" обусловлена высокой химической стойкостью материала в агрессивных средах, механической прочностью при повышенных температурах, хорошей износостойкостью. Основными видами изделий из полипропилена являются упаковочные пленки, листы и плиты для изготовления многослойных материалов для футеровки химических аппаратов, трубы для транспортировки агрессивных жидкостей и газов, самое легкое синтетическое волокно, изделия народного потребления.



Потребителями продукции павлодарских нефтехимиков являются не только казахстанские предприятия, но производства ближнего и дальнего зарубежья. В частности, она идет на экспорт в Китай, Россию, Финляндию, Беларусь, Турцию, Украину.



Здесь к месту вспомнить такой эпизод. На одном из совещаний промышленников Нурсултану Назарбаеву доложили о том, что есть проект нефтехимического производства нового уровня, который намерены воплотить в Павлодаре. Президент сразу оценил его перспективы и значимость. Позже, приняв участие в пуске завода в эксплуатацию, Глава государства еще не раз приезжал сюда, чтобы посмотреть, как у коллектива идут дела, и оценить степень роста первенца новой индустрии региона.

Не исключено, что в своей Стратегии "Казахстан-2050", говоря о том, что страна нуждается в больших объемах производства бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, Нурсултан Назарбаев учитывал и возможности ТОО "Компания Нефтехим LTD". В своем Послании Президент РК более четко обозначил задачу: "Мы должны были создать современную, эффективную нефтегазовую и горнодобывающую отрасли экономики. Мы справились с этой задачей. Сегодня мы используем доходы сырьевого сектора для построения новой экономики будущего". Пример этого павлодарского товарищества органической химии убедительно показывает, что президентская программа выполняется. Спустя два года, когда завод вышел на проектную мощность, освоил внутренний и мировой рынок, директор компании Ерлан Кусанов обозначил новую перспективу своего производства:



– Когда в 2009 году мы запускали завод, то сразу сказали, что не ограничимся выпуском метил-трет-бутила, а также пропилена и полипропилена. Хотя скажу, что вся перечисленная продукция в большем количестве идет на экспорт. То есть мы имеем долгосрочный сбыт и определенное финансовое благополучие. Но сырьевая направленность – это не лучший вид производственной деятельности. Тем более что после переработки нефти на АО "Павлодарский нефтехимический завод" у нас есть реальная возможность создать полимерный кластер – продукцию следующего уровня. Изучив потребность рынка в мягкой таре для упаковки цемента и муки, мы сделали ставку на данную продукцию. Ее, как выяснилось, ежегодно завозят в Казахстан из Китая и России, других государств на сумму около 15 миллионов долларов. Это порядка 50 миллионов мешков различного назначения, которые требуются республике.



Эту задачу ТОО "Компания Нефтехим LTD" также выполнило, запустив в эксплуатацию в 2013 году самое крупное в республике производство по изготовлению клапанных коробчатых и стандартных прошивных мешков из гранулированного полипропилена с прицелом на импорт данной тары в соседние страны. Ее достоинство не только в меньшей стоимости по сравнению с аналогичной продукцией других производителей, но и в том, что если импортные мешки, заполонившие рынок, изготавливаются как правило из вторичного сырья (поэтому в них не фасуют муку и сахар), то павлодарские сделаны из высококачественного, экологически безопасного полимера. Помимо этого, специальная лаборатория на основе австрийской технологии и международных стандартов проводит комплекс анализов продукции.



А на очереди новый этап развития. Сегодня компания намеревается расширить возможности тарного производства. По словам Ерлана Кусанова, прорабатываются технологии грануляции полипропиленового порошка, что даст возможность расширения мощностей с целью увеличения ассортимента продукции, в частности налаживания выпуска различных товаров народного потребления и упаковок для продуктов питания. Также товарищество изучает варианты возведения в следующем году цеха по выпуску биг-багов – больших мешков под производственную продукцию: цемент, алюминий, ферросплавы и прочее. Тара рассчитана на товар весом до двух тонн, что очень удобно для транспортировки.



Еще одно направление – производство присадки с дополнением этанола для получения на Павллодарском нефтехимическом заводе высокооктановых бензинов стандарта Евро-5. То есть товарищество планомерно выполняет Стратегию "Казахстан-2050" и задачи, обозначенные в Послании Главы государства.