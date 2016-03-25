​Прорывные технологии аграриев

фото из архива КазНИИ почвоведения и агрохимии

Эти научные разработки достойны быть представлены на Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Многолетние исследования подтвердили, что они многократно повышают продуктивность сельхозкультур и способствуют восстановлению плодородия засоленных и деградированных земель. В числе новаций – технологии освоения сильнозасоленных земель и применения препаратов-адаптогенов (всего 39 наименований), новых биоорганических и биоминеральных удобрений, малообъемных наноагромелио­ративных приемов и отечест­венных биопрепаратов-мик­роудобрений.

Генеральный директор КазНИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова академик Абдулла Сапаров рассказывает, что их разработки дали высокий эффект по сравнению с традиционными технологиями. Так, на очень сильнозасоленных поч­вах Кызылординской области при использовании новой технологии урожайность риса повысилась в 2,7 раза. Урожайность риса при традиционной технологии составляет 11 ц/га.

В 2015 году по заданию Минсельхоза ученые провели испытания разработанных ими препаратов на хлопчатнике в условиях Арысь-Туркестанского массива орошения. Здесь почва отличается химизмом засоления. В этих условиях в ТОО «Хлопковая компания» при использовании технологии применения микробиоудобрения МЭРС марки Б на посевах хлопчатника на площади 36 га урожай собрали в 2 раза больше: 22 ц/га по сравнению с прежними 11 ц/га. А использование этого препарата на полях крестьянских хозяйств «Осербай», «Сарсенбай», «Аман» и СПК «Симай» Мактааральского района ЮКО подняло урожайность хлопка-сырца до 27 ц/га. При совместном использовании инсектицида и препарата МЭРС марки Б урожайность поднялась еще выше – до 41–70 ц/га.

Использование ноу-хау при возделывании другой культуры – кукурузы на зерно – на деградированных землях крестьянских хозяйств «Нур-Агро» и «Балтабай-2030» Енбекшиказахского района Алматинской области в последние три года также повысило урожайность до 98–160 ц/га. При традиционной технологии она составляла 35–50 ц/га. А на фоне капельного орошения урожаи кукурузы выросли еще на 40–42%.

Применение малообъемных препаратов-адаптогенов и жидкого удобрения «Гуми-К» на сильнозасоленных и деградированных землях, засеянных зерновыми, зернобобовыми, овощными, плодово-ягодными культурами, также показало высокий эффект. Здесь дополнительная прибавка урожая составила 89%.

Абдулла Сапаров напомнил, что вопросы рационального использования почвенных и земельных ресурсов, воспроизводство почвенного плодородия занимают в Стратегии «Казахстан-2050» одно из важных мест: «В связи с этим ученые института предлагают внедрить в производство разработанные инновационные технологии, обеспечивающие продовольственную и агроэкологическую безопасность нашего государства».