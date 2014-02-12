Политика
Просьба удовлетворена

Как отмечается, если ранее за сутки пограничники и таможенники Узбекистана успевали пропускать на границе с Таджикистаном по 10–12 автомашин, то теперь будут пропущены 90–110 автомашин в сутки.

К слову, после того как Кыргызстан с 11 января закрыл все КПП на границе с Таджикистаном из-за вооруженного пограничного конфликта, МИД РТ в конце января месяца был вынужден обратиться к своим узбекским коллегам с просьбой пропускать таджикские автомашины через свою территорию. Отметим, что ранее часть грузов, следующих в Таджикистан из стран СНГ автомобильным транспортом, транзитом проезжала по территории Кыргызстана. Закрытие КПП стало причиной возникновения сложностей в доставке грузов в Таджикистан.

Олжас СУЛЕЙМЕН

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Сервис из глубины души
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Я тебя породил, я тебя и убью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Газификация шагает по Казахстану
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Политика , В мире
Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне: МИД Казахст…
Международное сотрудничество , Политика , Правительство , Экономика
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива больши…
Международное сотрудничество , Политика
Глава МИД и Генсек ССАГПЗ договорились о расширении сотрудн…
Политика , Китай
Казахстан придерживается принципа "одного Китая" – МИД РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]