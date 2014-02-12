Просьба удовлетворена

Как отмечается, если ранее за сутки пограничники и таможенники Узбекистана успевали пропускать на границе с Таджикистаном по 10–12 автомашин, то теперь будут пропущены 90–110 автомашин в сутки.

К слову, после того как Кыргызстан с 11 января закрыл все КПП на границе с Таджикистаном из-за вооруженного пограничного конфликта, МИД РТ в конце января месяца был вынужден обратиться к своим узбекским коллегам с просьбой пропускать таджикские автомашины через свою территорию. Отметим, что ранее часть грузов, следующих в Таджикистан из стран СНГ автомобильным транспортом, транзитом проезжала по территории Кыргызстана. Закрытие КПП стало причиной возникновения сложностей в доставке грузов в Таджикистан.

Олжас СУЛЕЙМЕН