Просчеты обходятся дорого

Президент Касым-Жомарт Токаев­ в Послании народу Казахстана заявил о провалах в работе Правительства, в том числе упомянул о возникших в стране проб­лемах, связанных с дефицитом сахара, битума, топлива. «Это следствие неповоротливос­­ти, нерешительности Кабинета министров», – отметил Глава государства.

Приведу пример по Восточному Казахстану. Сейчас идут уборка, кормозаготовка, посевная озимых. Убрано примерно 60% урожая, еще 40% – на полях. Технику нужно заправлять.

Утром машины должны приехать на заправку, залить соглас­но приказу Минэнерго 300 лит­ров солярки по 260 тенге. Потом нужно слить ее в бензовоз, ведь комбайн находится в поле, его на АЗС не пригонишь. И из бензовоза заправить сельхозтехнику. Так должно быть.

Но реально наблюдается другая картина. Едем на заправку, где нам должны отпустить недорогое дизтопливо, а его нет. Поэтому вынуждены искать другие заправки и покупать солярку по рыночной цене по 450 тенге. Понятно, что эти затраты отражаются на себестоимости продукции, и завтра будут совсем другие цены на молоко и зерно. Этот провал в итоге дорого обходится населению.

Мы подняли шум на респуб­ликанском совещании, нам за два дня выделили полагающийся объем топлива. Но пока его доставляют в регион, техника простаивает, темпы уборки страдают. Если завтра начнутся дож­ди, придется тратить время и ресурсы на сушку зерна.

И так из года в год: нам говорят, что объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах растут, однако в разгар уборочной кампании мы ищем, чем заправить технику.

В Минэнерго потребность в удешевленном топливе по регионам отражают в протоколе. Без него невозможно заключить договоры по оплате. Документ издают 10–12-го числа месяца, еще несколько дней занимают оформ­ление, процедуры, отгрузка.

Сейчас мы вынуждены направить письмо с предложением отказаться от такой бюрократии. Что мешало Минэнерго найти такое решение? Заранее отгружать топливо для крестьян? В южные регионы можно поставлять в феврале, так как там раньше всех приступают к весенне-полевым работам, в ВКО – в марте.

Президент отметил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту, нужно уходить от госрегулирования. Исключение – неконкурентные рынки, где, по его словам, должен оставаться плотный контроль.

Уверен, эксперты оценят, присутствуют ли на казахстанском рынке ГСМ признаки монополии. Но то, что он разбалансирован и дорого обходится аграриям и населению, – это факт. Надо наводить порядок.