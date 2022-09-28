Свежий выпуск Просчеты обходятся дорого 28 сентября 2022 г. 0:25 Фарид Абитаев, председатель Комитета АПК регионального совета палаты предпринимателей ВКО, генеральный директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил о провалах в работе Правительства, в том числе упомянул о возникших в стране проблемах, связанных с дефицитом сахара, битума, топлива. «Это следствие неповоротливости, нерешительности Кабинета министров», – отметил Глава государства. Приведу пример по Восточному Казахстану. Сейчас идут уборка, кормозаготовка, посевная озимых. Убрано примерно 60% урожая, еще 40% – на полях. Технику нужно заправлять. Утром машины должны приехать на заправку, залить согласно приказу Минэнерго 300 литров солярки по 260 тенге. Потом нужно слить ее в бензовоз, ведь комбайн находится в поле, его на АЗС не пригонишь. И из бензовоза заправить сельхозтехнику. Так должно быть. Но реально наблюдается другая картина. Едем на заправку, где нам должны отпустить недорогое дизтопливо, а его нет. Поэтому вынуждены искать другие заправки и покупать солярку по рыночной цене по 450 тенге. Понятно, что эти затраты отражаются на себестоимости продукции, и завтра будут совсем другие цены на молоко и зерно. Этот провал в итоге дорого обходится населению. Мы подняли шум на республиканском совещании, нам за два дня выделили полагающийся объем топлива. Но пока его доставляют в регион, техника простаивает, темпы уборки страдают. Если завтра начнутся дожди, придется тратить время и ресурсы на сушку зерна. И так из года в год: нам говорят, что объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах растут, однако в разгар уборочной кампании мы ищем, чем заправить технику. В Минэнерго потребность в удешевленном топливе по регионам отражают в протоколе. Без него невозможно заключить договоры по оплате. Документ издают 10–12-го числа месяца, еще несколько дней занимают оформление, процедуры, отгрузка. Сейчас мы вынуждены направить письмо с предложением отказаться от такой бюрократии. Что мешало Минэнерго найти такое решение? Заранее отгружать топливо для крестьян? В южные регионы можно поставлять в феврале, так как там раньше всех приступают к весенне-полевым работам, в ВКО – в марте. Президент отметил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту, нужно уходить от госрегулирования. Исключение – неконкурентные рынки, где, по его словам, должен оставаться плотный контроль. Уверен, эксперты оценят, присутствуют ли на казахстанском рынке ГСМ признаки монополии. Но то, что он разбалансирован и дорого обходится аграриям и населению, – это факт. Надо наводить порядок.