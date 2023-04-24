Просчитались

Напомним, их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. На сис­темной основе они перечисляли деньги под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.

По информации руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу Максата Жебегенова, подозреваемые задержаны и находятся под следствием. Установлено, что с сентября 2020 года по настоящее время они похитили из государственной казны порядка 2 млрд тенге. Из них 800 млн тенге были присвоены в декабре прошлого года. При задержании у подозреваемых с собой было около миллиарда тенге, дорогостоящие ювелирные изделия, документы на три автомашины и недвижимость. На все имущество наложен арест, проинформировали в Антикоре.